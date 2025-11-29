Μακρο-οικονομία

Ταμείο Ανάκαμψης: Υψηλές εκταμιεύσεις πόρων, χαμηλή υλοποίηση έργων – Ποια υπουργεία παίρνουν «κίτρινη κάρτα»

Παρά τις πληρωμές ύψους 8,64 δισ. ευρώ από την έναρξη του προγράμματος, η απορρόφηση φτάνει μόλις στο 1/3
Κώστας Αποστολόπουλος

Υψηλή στην επιφάνεια αλλά αδύναμη σε βάθος βλέπει το Ελεγκτικό Συνέδριο την πορεία υλοποίησης του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ) με χαρακτηριστικές καθυστερήσεις σε ό,τι αφορά την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων έργων, ιδιαίτερα από συγκεκριμένα υπουργεία.

Για το σύνολο του 2024 η απορρόφηση των πιστώσεων του ΤΑΑ έφτασε περίπου το 94%, όμως πίσω από αυτόν τον αριθμό κρύβονται μεγάλες αποκλίσεις ανά υπουργείο και ένα χαμηλό συνολικό ποσοστό υλοποίησης, στο 34,17% του προϋπολογισμού των έργων.

Σύμφωνα με την έκθεση επί του Απολογισμού και του Ισολογισμού 2024, στην τετραετία 2021-2024 η Ελλάδα έχει λάβει χρηματοδοτική συνεισφορά 8,59 δισ. ευρώ και δάνεια 9,62 δισ. ευρώ από το ΤΑΑ. Μέχρι το τέλος του 2024 είχαν ενταχθεί 840 έργα, εκ των οποίων 792 με οικονομικό αντικείμενο συνολικού προϋπολογισμού 25,28 δισ. ευρώ, που καλύπτουν σχεδόν όλα τα υπουργεία.

Παρά τις πληρωμές ύψους 8,64 δισ. ευρώ από την έναρξη του προγράμματος, η απορρόφηση του οικονομικού αντικειμένου φτάνει μόλις στο ένα τρίτο. Το υψηλότερο ποσοστό υλοποίησης εντοπίζεται στο υπουργείο Παιδείας, ενώ χαμηλές επιδόσεις εμφανίζουν υπουργεία όπως η Ναυτιλία και η Νησιωτική Πολιτική, με υλοποίηση λίγο πάνω από το 5%, και το υπουργείο Εξωτερικών, όπου η πρόοδος παραμένει μηδενική.

Η εικόνα είναι εξίσου ανομοιογενής και ως προς την απορρόφηση των πιστώσεων. Σειρά υπουργείων, μεταξύ των οποίων Παιδείας, Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, διατηρούν υψηλά υπόλοιπα αδιάθετων πόρων, ενώ για ορισμένα έργα η απορρόφηση μέσα στο 2024 είναι ουσιαστικά στάσιμη.

Ενδεικτικό της πίεσης χρόνου είναι ότι μέχρι τις 31.12.2024 είχαν ημερομηνία ολοκλήρωσης μόλις 48 έργα, ενώ τα υπόλοιπα 744 έχουν λήξη το 2025 και το 2026. Το Ελεγκτικό Συνέδριο επισημαίνει την ανάγκη ενίσχυσης της διαχείρισης και του συντονισμού στα υπουργεία με χαμηλή απορρόφηση, ώστε να επιταχυνθεί η υλοποίηση και να αποφευχθεί η συσσώρευση αδιάθετων πιστώσεων.

Την ίδια στιγμή, στη ξεχωριστή έκθεση για τη δημοσιονομική βιωσιμότητα υπενθυμίζεται ότι η ολοκλήρωση των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων του Σχεδίου Ανάκαμψης, συμπεριλαμβανομένου του κεφαλαίου REPowerEU, μέχρι τον Αύγουστο του 2026 περιλαμβάνεται ρητά στις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις της χώρας. Η αξιοποίηση των πόρων του ΤΑΑ συνδέεται έτσι τόσο με την αναπτυξιακή προοπτική όσο και με την τήρηση των δεσμεύσεων στο νέο πλαίσιο δημοσιονομικής επιτήρησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

