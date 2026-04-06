Τετραπλασιάστηκαν οι εξαγωγές φυσικού αερίου κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του ΔΕΣΦΑ, γεγονός που όπως επισημαίνεται είναι αποτέλεσμα της ενίσχυσης του ρόλου της Ελλάδας ως ενεργειακού κόμβου στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Συγκεκριμένα, οι εξαγωγές έφθασαν σε 5,99 TWh έναντι 1,44 TWh την αντίστοιχη περίοδο του 2025, αύξηση που αποτελεί την κύρια αιτία για άνοδο της συνολικής ζήτησης φυσικού αερίου κατά 18,5 % στις 26,42 TWh, σύμφωνα με στοιχεία του ΔΕΣΦΑ.

Αντίθετα την ίδια περίοδο, η εγχώρια κατανάλωση διαμορφώθηκε σε 20,43 TWh, σημειώνοντας οριακή μείωση 2,1% σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2025 (20,86 TWh), αντανακλώντας μεταβολές στη δομή της ζήτησης, με μείωση στην ηλεκτροπαραγωγή και ενίσχυση της ζήτησης σε βιομηχανία, συμπιεσμένο αέριο CNG και δίκτυα διανομής.

Οι συνολικές εισαγωγές ανήλθαν σε 26,40 TWh, με το υγροποιημένο Φυσικό Αέριο (LNG) να ενισχύει περαιτέρω τη θέση του στο ενεργειακό μείγμα, καλύπτοντας περίπου το 56% των εισαγωγών. Οι εισαγωγές LNG έφθασαν τις 14,90 TWh, έναντι 10,96 TWh το αντίστοιχο διάστημα του 2025 με τη Ρεβυθούσα να αποτελεί την κύρια πύλη εισόδου, με 11,44 TWh (περίπου 43% των συνολικών εισαγωγών), ενώ το FSRU Αλεξανδρούπολης ενίσχυσε σημαντικά τη συμβολή του, καλύπτοντας περίπου το 13% με 3,46 TWh. Παράλληλα, εισήχθησαν επιπλέον 8,77 TWh από το Σιδηρόκαστρο και 2,73 TWh από τη Νέα Μεσημβρία μέσω αγωγών.

Η κατανομή της εγχώριας κατανάλωσης καταδεικνύει μεταβολές στη χρήση φυσικού αερίου:

Η κατανάλωση για ηλεκτροπαραγωγή διαμορφώθηκε σε 12,48 TWh (από 13,33 TWh το 2025)

Η κατανάλωση στη βιομηχανία και CNG αυξήθηκε σε 2,28 TWh (από 2,13 TWh)

Τα δίκτυα διανομής κατέγραψαν άνοδο στις 5,67 TWh (από 5,40 TWh)

Τα στοιχεία αυτά υποδηλώνουν μια σταδιακή διαφοροποίηση των προτύπων κατανάλωσης.

Οι ΗΠΑ παρέμειναν ο κυριότερος προμηθευτής LNG, με 7,60 TWh, καλύπτοντας περίπου το 66% των συνολικών εισαγωγών LNG, ενώ ακολούθησε η Νιγηρία με 3,02 TWh. Συμπληρωματικές ποσότητες προήλθαν από Μαυριτανία (0,35 TWh) και Αίγυπτο (0,51 TWh). Συνολικά εκφορτώθηκαν 16 φορτία LNG μεταφέροντας ποσότητα 11,48TWh, έναντι 20 φορτίων με ποσότητα 10,65 TWh το πρώτο τρίμηνο του 2025.

Ιδιαίτερα ενισχυμένη παραμένει η υπηρεσία LNG Truck Loading, καθώς κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026 φορτώθηκαν 273 φορτηγά LNG, σχεδόν διπλάσια σε σχέση με τα 144 της αντίστοιχης περιόδου του 2025. Οι συνολικοί διακινηθέντες όγκοι ανήλθαν σε 12.496 m³ LNG (από 6.527,09 m³), ενώ σε ενεργειακούς όρους η διακινηθείσα ενέργεια έφθασε τις 83.252,18 MWh, σημειώνοντας αύξηση περίπου 92%. Η εξέλιξη αυτή αναδεικνύει τη δυναμική ανάπτυξη της αγοράς LNG μικρής κλίμακας στην Ελλάδα.