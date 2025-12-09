Θεοδωρικάκος: Ανταγωνιστική οικονομία είναι προϋπόθεση για μια ισχυρή και ασφαλή Ελλάδα

Τις τρεις βασικές προτεραιότητες για μια πιο ασφαλή και βιώσιμη πορεία της ελληνικής οικονομίας τα προσεχή έτη περιέγραψε ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Τάκης Θεοδωρικάκος, στην ομιλία του στο 27ο Annual Capital Link Invest in Greece Forum στη Νέα Υόρκη.

Ο Τάκης Θεοδωρικάκος σημείωσε μιλώντας στο προαναφερθέν συνέδριο στη Νέα Υόρκη, ότι στόχος είναι μια ισχυρή και ασφαλής χώρα, με πιο παραγωγική και ανταγωνιστική οικονομία, με δημογραφική ανάκαμψη και μείωση των κοινωνικών και περιφερειακών ανισοτήτων. Στο πλαίσιο αυτό υπογράμμισε ότι το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων ενισχύει τη βιομηχανία και τη μεταποίηση, επιταχύνει τις στρατηγικές επενδύσεις, στηρίζει την καινοτομία, με αιχμή την Τεχνητή Νοημοσύνη, κάνοντας ειδική αναφορά «στη δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών, ώστε ταλαντούχοι Έλληνες επιστήμονες να επιστρέψουν στην Ελλάδα».

Ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων επεσήμανε και την ανάγκη εμβάθυνσής της στρατηγικής σχέσης Ελλάδας – ΗΠΑ, τονίζοντας ότι σε μια εποχή αναταράξεων και σοβαρότατων γεωστρατηγικών μεταβολών, η Ελλάδα ενισχύει τον ρόλο της ως «ισχυρός πυλώνας ανάπτυξης και σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο», με περαιτέρω ενίσχυση των σχέσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες, μέσα από τις πρόσφατες ενεργειακές συμφωνίες και τη συνεργασία σε κρίσιμους παραγωγικούς τομείς της οικονομίας, όπως η ναυπηγική βιομηχανία, η βιομηχανία μετάλλου, η φαρμακευτική βιομηχανία, η έρευνα και το εμπόριο.