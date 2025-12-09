Συμβαίνει τώρα:
Μακρο-οικονομία

Θεοδωρικάκος: Ανταγωνιστική οικονομία είναι προϋπόθεση για μια ισχυρή και ασφαλή Ελλάδα

Ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων στο 27ο Annual Capital Link Invest in Greece Forum στη Νέα Υόρκη
Ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Τάκης Θεοδωρικάκος, στην ομιλία του στο 27ο Annual Capital Link Invest in Greece Forum στη Νέα Υόρκη
Ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Τάκης Θεοδωρικάκος, στην ομιλία του στο 27ο Annual Capital Link Invest in Greece Forum στη Νέα Υόρκη

Τις τρεις βασικές προτεραιότητες για μια πιο ασφαλή και βιώσιμη πορεία της ελληνικής οικονομίας τα προσεχή έτη περιέγραψε ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Τάκης Θεοδωρικάκος, στην ομιλία του στο 27ο Annual Capital Link Invest in Greece Forum στη Νέα Υόρκη.

Ο Τάκης Θεοδωρικάκος σημείωσε μιλώντας στο προαναφερθέν συνέδριο στη Νέα Υόρκη, ότι στόχος είναι μια ισχυρή και ασφαλής χώρα, με πιο παραγωγική και ανταγωνιστική οικονομία, με δημογραφική ανάκαμψη και μείωση των κοινωνικών και περιφερειακών ανισοτήτων. Στο πλαίσιο αυτό υπογράμμισε ότι το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων ενισχύει τη βιομηχανία και τη μεταποίηση, επιταχύνει τις στρατηγικές επενδύσεις, στηρίζει την καινοτομία, με αιχμή την Τεχνητή Νοημοσύνη, κάνοντας ειδική αναφορά «στη δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών, ώστε ταλαντούχοι Έλληνες επιστήμονες να επιστρέψουν στην Ελλάδα». 

Ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων επεσήμανε και την ανάγκη εμβάθυνσής της στρατηγικής σχέσης Ελλάδας – ΗΠΑ, τονίζοντας ότι σε μια εποχή αναταράξεων και σοβαρότατων γεωστρατηγικών μεταβολών, η Ελλάδα ενισχύει τον ρόλο της ως «ισχυρός πυλώνας ανάπτυξης και σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο», με περαιτέρω ενίσχυση των σχέσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες, μέσα από τις πρόσφατες ενεργειακές συμφωνίες και τη συνεργασία σε κρίσιμους παραγωγικούς τομείς της οικονομίας, όπως η ναυπηγική βιομηχανία, η βιομηχανία μετάλλου, η φαρμακευτική βιομηχανία, η έρευνα και το εμπόριο.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Μακρο-οικονομία
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
220
201
201
162
112
Μακρο-οικονομία: Περισσότερα άρθρα
Η διπλή μάχη της Ευρώπης κατά του αθέμιτου ανταγωνισμού – Τι κρίνεται σε ECOFIN και Γαλλία για το ελληνικό εμπόριο
Τόσο οι επικείμενες ανακοινώσεις του ECOFIN όσο και η απόφαση των δικαστικών αρχών της Γαλλίας που αναμένονται πριν τα Χριστούγεννα θα αποτελέσουν σημεία καμπής για την ενιαία ευρωπαϊκή αγορά
close up woman hand add product to card at shopping online mobile app on wood table at home
Νέο άλμα πληθωρισμού στο 2,4% το Νοέμβριο λόγω αύξησης του κόστους στέγασης - Κατά 8,6% αυξήθηκαν τα ενοίκια, έκρηξη 13% στις τιμές κρέατος
Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Καταναλωτή κατά τον μήνα Νοέμβριο 2025, σε σύγκριση με τον Οκτώβριο 2025 παρουσίασε αύξηση 0,1%, έναντι μείωσης 0,4%, που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του προηγούμενου έτους
Ακίνητα 11
Newsit logo
Newsit logo