Θεοδωρικάκος: Η Βόρεια Ελλάδα στο επίκεντρο του νέου παραγωγικού προτύπου, με παραγωγικές επενδύσεις

Έμφαση στην Ανεξάρτητη Αρχή Προστασίας του Καταναλωτή δίνει ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, ο οποίος σε συνέντευξή του στην εφημερίδα «Μακεδονία της Κυριακής» τόνισε τη σημασία του εμβληματικού αναπτυξιακού έργου Thess INTEC και τη θέση της Θεσσαλονίκης και της Βόρειας Ελλάδας στο νέο παραγωγικό πρότυπο της χώρας.

Μεταξύ άλλων ο κ. Θεοδωρικάκος σημειώνει ότι η δημιουργία της νέας Ανεξάρτητης Αρχής Προστασίας του Καταναλωτή και Ελέγχου της Αγοράς είναι μια θεσμική μεταρρύθμιση για το σύνολο της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας ενώ κάνει εκτενή αναφορά στην στήριξη των παραγωγικών επενδύσεων, ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα.

Μιλώντας για τον νέο Αναπτυξιακό Νόμο, σημείωσε ότι θεσπίζονται αυστηρά και δεσμευτικά χρονοδιαγράμματα. Οι αξιολογήσεις ολοκληρώνονται πλέον εντός 90 ημερών και στα δύο πρώτα καθεστώτα, για τη Μεταποίηση και τις Περιοχές Ειδικής Ενίσχυσης, που είχαν προκηρυχθεί τον Οκτώβριο, ήδη έχουν αναρτηθεί οι προσωρινοί πίνακες και στις 31 Ιανουαρίου, όπως προβλέπει ο νόμος, θα ανακοινωθούν τα οριστικά επενδυτικά σχήματα που θα λάβουν κρατική χρηματοδότηση.

Η νέα Αρχή αφορά τον τρόπο με τον οποίο ο καταναλωτής προστατεύεται και η αγορά λειτουργεί με κανόνες, διαφάνεια και αξιοπιστία. Πλέον υπάρχει ένα και μόνο σημείο αναφοράς. Ο πολίτης θα ξέρει πού απευθύνεται, ποιος τον ακούει και ποιος παρεμβαίνει. Η νέα Αρχή είναι πραγματικά ανεξάρτητη, σύμφωνα με τον Τάκη Θεοδωρικάκο, στα πρότυπα της ΑΑΔΕ. Έχει ήδη οριστεί Διοικήτρια η Δέσποινα Τσαγγάρη, στέλεχος με μεγάλη εμπειρία στη λειτουργία της αγοράς, ενώ προ ημερών ολοκληρώθηκε και η στελέχωση με τους τρεις Υποδιοικητές και το Συμβούλιο Διοίκησης και περνά άμεσα σε πλήρη επιχειρησιακή λειτουργία.

Για το project Thess INTEC σημείωσε ότι πρόκειται για εμβληματικό αναπτυξιακό project όχι μόνο για τη Θεσσαλονίκη, αλλά συνολικά για τη Βόρεια Ελλάδα. «Το θεωρώ κρίσιμο κομμάτι του νέου παραγωγικού προτύπου που υλοποιούμε, συνδέοντας την έρευνα με τη βιομηχανία, την καινοτομία με την παραγωγή και τη γνώση με νέες και καλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας», πρόσθεσε. Η χρηματοδότηση του έργου διασφαλίζεται μέσω μικτού σχήματος, με πόρους από το Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Υπουργείου Ανάπτυξης, σε συνδυασμό με ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία και την απαραίτητη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα. Ο Τάκης Θεοδωρικάκος έχει αναλάβει προσωπικά τη δέσμευση ότι το Υπουργείο Ανάπτυξης θα στηρίξει την ολοκλήρωση του έργου με όλους τους διαθέσιμους πόρους σε ρεαλιστικό χρονοδιάγραμμα.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό της κυβέρνησης η Θεσσαλονίκη, η Μακεδονία και συνολικά η Βόρεια Ελλάδα βρίσκονται στον πυρήνα του νέου παραγωγικού προτύπου για τον μετασχηματισμό της οικονομίας. «Εδώ χτυπά η καρδιά της βιομηχανικής, ενεργειακής και εξαγωγικής ισχύος της χώρας και αυτόν τον ρόλο θέλουμε να τον ενισχύσουμε με ακόμη περισσότερες παραγωγικές επενδύσεις και νέες θέσεις εργασίας», ανέφερε μεταξύ άλλων ο κ. Θεοδωρικάκος προσθέτοντας ότι το 2025 σημειώθηκε ρεκόρ πληρωμών Αναπτυξιακών Νόμων, ύψους περίπου 340 εκατ. ευρώ -τα περισσότερα από το 2008- με το μεγαλύτερο μέρος των πόρων να κατευθύνεται για πρώτη φορά στην περιφέρεια και ειδικά σε Μακεδονία και Θράκη.

Εντωμεταξύ με το νομοσχέδιο που έρχεται προς ψήφιση τον Φεβρουάριο για την απλοποίηση των διαδικασιών στη βιομηχανία, καταργούνται περιττές γραφειοκρατικές απαιτήσεις και ανοίγει ο δρόμος για νέες επενδύσεις σε τομείς υψηλής προστιθέμενης αξίας, όπως τα logistics και τα data centers.

«Το μήνυμα είναι σαφές: ο επενδυτής που θέλει να παράγει, να εξάγει και να δημιουργεί δουλειές πρέπει να βρίσκει ένα κράτος σύμμαχο και όχι εμπόδιο», τονίζει μεταξύ άλλων ο κ. Θεοδωρικάκος που αναφέρθηκε και στην προσπάθεια να επιστραφούν κονδύλια από επιδοτήσεις σε επενδυτικά σχέδια που δεν υλοποιήθηκαν.

Ήδη, 90 εκατ. ευρώ έχουν σταλθεί στην ΑΑΔΕ προς είσπραξη για επενδυτικά σχέδια των Αναπτυξιακών Νόμων του 2004 και του 2011, ενώ θα ακολουθήσει έλεγχος και για τον Αναπτυξιακό Νόμο του 2016. Ο υπουργός δεσμεύεται να συνεχίσει την προσπάθεια για να γυρίσει πίσω στα δημόσια ταμεία και το τελευταίο ευρώ του Έλληνα φορολογούμενου, ελέγχοντας φάκελο – φάκελο όλα τα επενδυτικά σχέδια.