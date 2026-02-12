Θεοδωρικάκος: Νέος επιμελητηριακός νόμος το 2026

Την πρόθεση της κυβέρνησης να προχωρήσει στη διαμόρφωση ενός νέου επιμελητηριακού νόμου εντός του 2026, ανέδειξε ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος.

Ο Τάκης Θεοδωρικάκος αναφέρθηκε στο θέμα σε ανάρτησή του στα social media, με αφορμή όσα συζητήθηκαν στην κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας του ΕΒΕΑ, σχετικά με τον νέο επιμελητηριακό νόμο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Συγκεκριμένα, ο υπουργός ανέφερε:

«Στην κοπή της πίτας του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών. Με το ΕΒΕΑ έχουμε κοινή αντίληψη για το νέο παραγωγικό πρότυπο για την ελληνική οικονομία: πιο ισχυρή βιομηχανία και μεταποίηση, περισσότερη εξωστρέφεια και ενίσχυση της καινοτομίας.

Συνεχίζουμε τη στενή συνεργασία μας για τα νέα καθεστώτα του Αναπτυξιακού Νόμου και για τον νέο επιμελητηριακό νόμο, που θα διαμορφώσουμε μέσα στο 2026».