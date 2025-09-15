Τι αλλάζει για την Ελλάδα μετά το σοκ της υποβάθμισης της Γαλλίας και γιατί δείχνει ανθεκτική

Η επανέκδοση ελληνικού ομολόγου την Τετάρτη (17.9.2025) έρχεται σε μια συγκυρία όπου η Γαλλία είδε τη Fitch να τη ρίχνει σε αξιολόγηση A+ και οι αποδόσεις των γαλλικών 10ετών πέρασαν πάνω από των περιφερειακών χωρών, μαζί και της Ελλάδας.

Παρά την αυξημένη αναταραχή στην ευρωπαϊκή αγορά χρέους, η Ελλάδα εμφανίζεται σχετικά ανθεκτική, με τα ασφάλιστρα κινδύνου να παραμένουν διαχειρίσιμα και το προφίλ της χώρας να στηρίζει τη ζήτηση για κρατικά ομόλογα.

Κατά πρώτον, το ελληνικό Δημόσιο στηρίζεται στην προβλεψιμότητα που προσφέρει το εκδοτικό πρόγραμμα του ΟΔΔΗΧ, ο οποίος έχει «κλειδώσει» ένα πλάνο επανεκδόσεων για 17/9, 15/10 και 19/11, με στόχο την ενίσχυση ρευστότητας υφιστάμενων τίτλων και τη σταθερή παρουσία στις αγορές.

Δεύτερον, «άσσος στο μανίκι» της Ελλάδας είναι οι ίδιες οι αποδόσεις των ομολόγων της. Την Παρασκευή (12.9.2025) οι αποδόσεις του γαλλικού 10ετούς κινήθηκαν περίπου στο 3,44%, ελαφρώς πάνω από τα ελληνικά 10ετή που βρέθηκαν γύρω στο 3,40% (ας θυμίσουμε εδώ πως η Γαλλία είναι η δεύτερη ισχυρότερη οικονομία της Ευρωζώνης!) και καθαρά πάνω από τους ισπανικούς και πορτογαλικούς τίτλους.

Κατά τρίτον, ιδιαίτερο ρόλο παίζει η αντιμετώπιση που λαμβάνει η χώρα από τους οίκους αξιολόγησης με την επενδυτική βαθμίδα να έχει παγιωθεί στους μεγάλους οίκους. Το ελληνικό χρέος έχει μεγάλη μέση διάρκεια, υψηλό μερίδιο σε θεσμικούς πιστωτές και χαμηλό μέσο κόστος εξυπηρέτησης, ενώ τα ταμειακά διαθέσιμα παραμένουν ισχυρά.

Αυτοί οι παράγοντες περιορίζουν τον κίνδυνο και καθιστούν λιγότερο ευαίσθητη την Ελλάδα σε οριζόντια ανοδικά σοκ αποδόσεων. Για τους επενδυτές αυτό μεταφράζεται σε πιο σταθερό spread έναντι του bund σε σχέση με χώρες που σήμερα βαρύνονται με πολιτικό ρίσκο ή με δημοσιονομικούς μπελάδες. Εξ ου και η ανθεκτικότητα των κρατικών ομολόγων μπροστά στην αναταραχή που προκάλεσε η Fitch στη Γαλλία.

Υπάρχουν, βέβαια, και οι κίνδυνοι. Έντονη αναταραχή στα γαλλικά ομόλογα θα μπορούσε να μετακυλιστεί βραχυπρόθεσμα σε όλη την ευρωζώνη αυξάνοντας τις αποδόσεις γενικευμένα. Επίσης, αν δούμε εκ νέου ανοδική έκπληξη στον πυρήνα του πληθωρισμού της ευρωζώνης ή επιδείνωση στις προσδοκίες για τις μειώσεις επιτοκίων της ΕΚΤ, οι αποδόσεις θα πάρουν ξανά τα πάνω τους οριζόντια.