Τσάφος: Οι ΑΠΕ έκαναν την Ελλάδα φθηνότερη από τη Γερμανία – Ασύμφορος ο λιγνίτης

Στις τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας και στην έξοδο από το λιγνίτη αναφέρθηκε σήμερα (23.4.2026) στη Βουλή ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Νίκος Τσάφος.

Κατά τη διάρκεια ακρόασης για το διορισμό των νέων μελών της ΡΑΑΕΥ, ο Νίκος Τσάφος απάντησε σε σωρεία ερωτήσεων για την ευρύτερη ενεργειακή πολιτική της χώρας μας. Στάθηκε ιδιαίτερα στη χονδρική τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας, λέγοντας ότι το 2019 ήταν η υψηλότερη πανευρωπαϊκά και 70% παραπάνω από τη Γερμανία.

Στον αντίποδα, πλέον η Ελλάδα είναι στην 7η θέση, ενώ η τιμή είναι χαμηλότερη κατά 4% από ότι στη Γερμανία.

Περνώντας στο λιγνίτη και το ενεργειακό μείγμα, ο κ. Τσάφος είπε ότι ακόμα και η σύγχρονη μονάδα Πτολεμαΐδα 5 δεν είναι καθόλου ανταγωνιστική έναντι των υπολοίπων τεχνολογιών σε όρους κόστους παραγωγής ενέργειας. Ως αποτέλεσμα, φέτος έχει λειτουργήσει μόλις στο 7% των συνολικών ωρών, για περίπου 18 ημέρες.

«Το ενεργειακό μας μείγμα βασίζεται στις ΑΠΕ ως η φθηνότερη πηγή. Αυτές μας έφτασαν να είμαστε φθηνότεροι από τους Γερμανούς και μας θωρακίζουν εν μέσω της ενεργειακής κρίσης», επισήμανε.

Να σημειώσουμε ότι βάσει του σχεδιασμού της κυβέρνησης, η Πτολεμαΐδα 5 προορίζεται να μετατραπεί σε μονάδα αερίου, διακόπτοντας τη λειτουργία της με λιγνίτη από φέτος.

Σύμφωνα με τον υφυπουργό, πραγματοποιήθηκαν αναλύσεις που έδειξαν ότι θα ήταν ασύμφορη ακόμα και αν έμπαινε σε καθεστώς ψυχρής εφεδρείας, εξ ου η απόφαση για να δοθεί οριστικό τέλος στη χρήση του λιγνίτη.