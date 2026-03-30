Τσιάρας: Ανάγκη άμεσων αποφάσεων από την ΕΕ για τη στήριξη των Ευρωπαίων παραγωγών

Tην ανάγκη η Ευρωπαϊκή Ένωση (EE) να λάβει άμεσα μέτρα για τη στήριξη των Ευρωπαίων παραγωγών που δοκιμάζονται από τις διεθνείς εξελίξεις και την αύξηση του κόστους παραγωγής, υπογράμμισε o Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας.

Προσερχόμενος στη συνεδρίαση του Συμβουλίου Υπουργών Γεωργίας και Αλιείας της ΕΕ στις Βρυξέλλες, ο Κώστας Τσιάρας, τόνισε ότι ο πρωτογενής τομέας βρίσκεται αντιμέτωπος με μια νέα περίοδο σύνθετων προκλήσεων.

Όπως ανέφερε, οι γεωπολιτικές εξελίξεις, όπως η εμπόλεμη σύρραξη στη Μέση Ανατολή, επηρεάζουν άμεσα το πραγματικό κόστος παραγωγής για τους Ευρωπαίους αγρότες.

«Αντιμετωπίζουμε μια σειρά νέων προκλήσεων για τον πρωτογενή τομέα. Οι διεθνείς εξελίξεις επηρεάζουν άμεσα το κόστος παραγωγής για όλους τους Ευρωπαίους γεωργούς. Είναι σαφές ότι πρέπει να ληφθούν αποφάσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο προκειμένου να στηριχθεί συνολικά ο πρωτογενής τομέας, ιδιαίτερα σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, ο κ. Τσιάρας στις δηλώσεις του ανέδειξε τη σημασία της προστασίας των προϊόντων με γεωγραφική ένδειξη και ονομασία προέλευσης, ιδιαίτερα ενόψει των νέων μεγάλων εμπορικών συμφωνιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όπως επισήμανε, η Ελλάδα διαθέτει 121 προϊόντα με αναγνωρισμένη ταυτότητα στις κατηγορίες αυτές, γεγονός που καθιστά κρίσιμη τη διασφάλιση ισχυρών μηχανισμών προστασίας τους στη διεθνή αγορά.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε επίσης στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο τομέας της αλιείας, με το αυξανόμενο ενεργειακό κόστος να αποτελεί βασικό ζήτημα για τη βιωσιμότητα των Ευρωπαίων αλιέων. Ο Υπουργός υπογράμμισε ότι απαιτείται στοχευμένος ευρωπαϊκός σχεδιασμός, ώστε να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα και η ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής αλιείας.

Τέλος, ο κ. Τσιάρας αναφέρθηκε και στις προκλήσεις που δημιουργούν οι ζωονόσοι, τονίζοντας ότι η αντιμετώπισή τους απαιτεί συντονισμένη ευρωπαϊκή δράση, καθώς και έναν συνολικό σχεδιασμό που θα ενισχύει την ανθεκτικότητα και τη βιωσιμότητα του ευρωπαϊκού πρωτογενούς τομέα, εν όψει της νέας προγραμματικής περιόδου.

Το ζήτημα των επιπτώσεων της διεθνούς κρίσης στην αγροτική παραγωγή, απασχόλησε και τους υπουργούς του ΕΛΚ το οποίο συνεδρίασε το πρωί υπό την από κοινού προεδρία του Κώστα Τσιάρα και της Φινλανδού ομολόγου του Σάρι Εσάγια.

Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης υπογραμμίστηκε ότι υπό το πρίσμα των γεωπολιτικών εντάσεων στη Μέση Ανατολή, που επηρεάζουν τις αλυσίδες εφοδιασμού -ιδίως μέσω της αύξησης των τιμών των λιπασμάτων- καθίσταται επείγουσα η μείωση των διοικητικών βαρών και παροχής πρακτικών και έγκαιρων λύσεων, με σαφείς και εφαρμόσιμους κανόνες».