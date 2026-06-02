ΤτΕ: Αυξήθηκαν οι καταθέσεις και μειώθηκαν τα δάνεια τον Απρίλιο – Η εικόνα για νοικοκυριά και επιχειρήσεις

Αύξηση κατά 869 εκατ. ευρώ παρουσίασαν τον Απρίλιο οι καταθέσεις των νοικοκυριών και των ιδιωτικών μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων, έναντι μείωσης κατά 374 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ) να δείχνουν ετήσιο ρυθμό 4,1% από 3,8% τον προηγούμενο μήνα.

Οι καταθέσεις από επιχειρήσεις εμφάνισαν μείωση κατά 935 εκατ. ευρώ τον Απρίλιο, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΤτΕ, έναντι αύξησης κατά 2,453 δισ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, ενώ ο ετήσιος ρυθμός αυξήθηκε στο 10,8% από 10,2% τον προηγούμενο μήνα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Συνολικά οι καταθέσεις του ιδιωτικού τομέα μειώθηκαν κατά 66 εκατ. ευρώ, τον Απρίλιο του 2026, έναντι αύξησης κατά 2,080 δισ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, ενώ ο ετήσιος ρυθμός ανήλθε σε 5,8% από 5,4% τον προηγούμενο μήνα.

Πώς κινήθηκαν τα δάνεια

Στο σκέλος των δανείων η μηνιαία καθαρή ροή της τραπεζικής χρηματοδότησης προς τις επιχειρήσεις, τον Απρίλιο ήταν αρνητική κατά 1,150 δισ. ευρώ, έναντι θετικής καθαρής ροής 2,226 δισ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, ενώ ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής μειώθηκε στο 8,8% από 10,1% τον προηγούμενο μήνα.

Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της τραπεζικής χρηματοδότησης προς τις μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις (ΜΧΕ) μειώθηκε στο 9,5% από 10,4% τον προηγούμενο μήνα. Η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησής τους ήταν αρνητική κατά 731 εκατ. ευρώ, έναντι θετικής καθαρής ροής 2,58 δισ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Η χρηματοδότηση των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και των άλλων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων μειώθηκε στο 2,8% από 7,4% τον προηγούμενο μήνα. Η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησής τους ήταν αρνητική κατά 419 εκατ. ευρώ, έναντι θετικής καθαρής ροής 68 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η τραπεζική χρηματοδότηση προς τους ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες και ατομικές επιχειρήσεις ήταν αρνητική κατά 54 εκατ. ευρώ, έναντι θετικής καθαρής ροής 48 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Αρνητική κατά 13 εκατ. ευρώ ήταν η μηνιαία καθαρή ροή της τραπεζικής χρηματοδότησης προς τους ιδιώτες και τα ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα τον Απρίλιο έναντι θετικής καθαρής ροής 134 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

Συνολικά, η τραπεζική χρηματοδότηση του ιδιωτικού τομέα μειώθηκε σε ετήσια βάση στο 6,8% από 7,7% τον προηγούμενο μήνα ενώ η μηνιαία καθαρή ροή της συνολικής χρηματοδότησης προς τον ιδιωτικό τομέα ήταν αρνητική κατά 1,216 δισ. ευρώ, έναντι θετικής καθαρής ροής 2,409 δισ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Αντιθέτως, η μηνιαία καθαρή ροή της τραπεζικής χρηματοδότησης προς τη γενική κυβέρνηση, τον Απρίλιο ήταν θετική κατά 135 εκατ. ευρώ, έναντι θετικής καθαρής ροής 1,124 δις ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Σε ετήσια βάση η χρηματοδότηση της γενικής κυβέρνησης διαμορφώθηκε στο -0,7% από -0,8% τον προηγούμενο μήνα.