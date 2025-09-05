Βουτιά 16,8% στις ελληνικές εξαγωγές εκτός ΕΕ τον Ιούλιο 2025

Μείωση 16,8% κατέγραψαν οι ελληνικές εξαγωγές προς τρίτες χώρες, όπως οι ΗΠΑ κ.α., τον Ιούλιο του 2025, σύμφωνα με στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ που δημοσιεύθηκαν σήμερα (5.9.2025).

Συγκεκριμένα, τον Ιούλιο του 2025, οι εξαγωγές προς τρίτες χώρες (συμπεριλαμβανομένων των πετρελαιοειδών) υποχώρησαν στα 1,8 εκατ. ευρώ, από 2,17 εκατ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2024, παρουσιάζοντας μείωση 16,8%.

Στον αντίποδα, οι εξαγωγές προς την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) κινήθηκαν ανοδικά, φτάνοντας τα 2,54 εκατ. ευρώ τον Ιούλιο του 2025, έναντι 2,52 εκατ. ευρώ ένα χρόνο πριν. Η αύξηση αυτή αντιστοιχεί σε 0,9%.

Η πτώση προς τις ΗΠΑ και τις υπόλοιπες τρίτες χώρες δεν επηρέασε δραματικά το συνολικό αποτέλεσμα, καθώς οι ελληνικές εξαγωγές μειώθηκαν κατά 7,3% τον Ιούλιο του 2025.

Ωστόσο, ο Ιούλιος του 2025 φαίνεται να είναι ο πέμπτος συνεχόμενος μήνας υποχώρησης των εμπορευματικών συναλλαγών με την ΕΕ και τις τρίτες χώρες. Η καθοδική πορεία ξεκίνησε τον Μάρτιο του 2025, όταν οι εξαγωγές μειώθηκαν κατά 8,1% σε σχέση με τον ίδιο μήνα του 2024.

Η τάση συνεχίστηκε τους επόμενους μήνες: -14,3% τον Απρίλιο, -0,9% τον Μάιο, -8,2% τον Ιούνιο και -7,3% τον Ιούλιο του 2025.