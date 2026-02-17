Χατζηδάκης: Πριν το Πάσχα ανακοινώσεις για την νέα αύξηση του κατώτατου μισθού

Στις αρχές Απριλίου, πριν το Πάσχα δηλαδή, θα ανακοινωθεί η επόμενη αύξηση του κατώτατου μισθού, που έρχεται σε συνέχεια των αυξήσεων των τελευταίων ετών, με τις οποίες ο κατώτατος μισθός αυξήθηκε από 650 σε 880 ευρώ τον μήνα και βρίσκεται στην 11η θέση μεταξύ των χωρών της ΕΕ που έχουν κατώτατο μισθό, σύμφωνα με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, Κωστή Χατζηδάκη.

Μιλώντας σήμερα στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ, ο κ. Χατζηδάκης -πέραν της αύξησης του κατώτατου μισθού- αναφέρθηκε και στην φορολογική μεταρρύθμιση ενώ υπενθύμισε ότι τις προηγούμενες ημέρες φάνηκαν στις τσέπες των μισθωτών και των συνταξιούχων οι αυξήσεις των αποδοχών που οφείλονται στη μείωση της φορολογίας εισοδήματος, δηλαδή της μηνιαίας παρακράτησης φόρου.

«Εξαντλούμε τα περιθώρια του προϋπολογισμού», σημείωσε ο κ. Χατζηδάκης. «Η κυβέρνηση της ΝΔ, σε αντίθεση με την αντιπολίτευση, δεν διαθέτει μαγικές συνταγές για την αύξηση των εισοδημάτων, διότι τέτοιες συνταγές δεν υπάρχουν. Αλλά προχωρά με πολιτικές φιλοαναπτυξιακές, με στήριξη της υγιούς επιχειρηματικότητας, μειώσεις φόρων, βελτίωση του περιβάλλοντος και αυξήσεις μισθών και συντάξεων στο όριο του εφικτού», πρόσθεσε.

Στα 75-77 δισ. ευρώ τα ευρωπαϊκά κονδύλια για τη χώρα

Σε ερώτηση αναφορικά με τη λήξη του Ταμείου Ανάκαμψης και το ενδεχόμενο μείωσης της χρηματοδοτικής στήριξης από την ΕΕ, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης τόνισε ότι είναι εσφαλμένη η εκτίμηση πως η Ελλάδα στην επόμενη περίοδο (2028-2034) δεν θα έχει ουσιαστική στήριξη από την ΕΕ. «Η στήριξη θα είναι σχεδόν της ίδιας έντασης με την παρούσα φάση.

Στην τρέχουσα περίοδο τα διαθέσιμα κονδύλια από ΕΣΠΑ, αγροτικές επιδοτήσεις, δάνεια και Ταμείο Ανάκαμψης κυμαίνονται στα 75-77 δισ. ευρώ. Με βάση την πρόταση της ΕΕ για την επόμενη περίοδο είναι περίπου 50 δισ., στα οποία προστίθενται τα δάνεια και τα κονδύλια του Ταμείου Ανταγωνιστικότητας που είναι συνολικά για τις χώρες της ΕΕ 400 δισ. ευρώ. Επομένως και ένα μικρό τμήμα να πάρει η Ελλάδα από αυτό, θα είναι μια μεγάλη συνεισφορά. Η στήριξη θα υπάρχει, εκείνο που πρέπει να κάνουμε εμείς είναι να συνδυάζουμε τη δημοσιονομική σοβαρότητα με φιλοαναπτυξιακές πολιτικές που πηγαίνουν τη χώρα μπροστά», επεσήμανε μεταξύ άλλων.