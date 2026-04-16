Πετρέλαιο και φυσικό αέριο: Σε χαμηλό επτά εβδομάδων οι τιμές – Γιατί δεν ανεβαίνουν παρά το τεράστιο πρόβλημα εφοδιασμού

Την ίδια τιμή με τον Ιανουάριο έχει φτάσει πλέον να έχει το φυσικό αέριο στην Ευρώπη, 7 εβδομάδες μετά το ξέσπασμα της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Αντίστοιχη είναι η εικόνα στο πετρέλαιο, όπου η τιμή υποχώρησε χθες (15.4.2026) στα 94 δολάρια για το Brent, δηλαδή σε ένα από τα χαμηλότερα επίπεδα που έχουμε δει όλο αυτό το χρονικό διάστημα.

Έτσι, παρά το γεγονός ότι ο πλανήτης βιώνει τη μεγαλύτερη διαταραχή εφοδιασμού ιστορικά, οι προθεσμιακές τιμές στο πετρέλαιο και το φυσικό αέριο επιμένουν να «κωφεύουν» και να μην αντανακλούν το μέγεθος του προβλήματος.

Πρόκειται ασφαλώς για κάτι θετικό για τους καταναλωτές, τουλάχιστον σε πρώτη ανάγνωση. Εντούτοις, οι ειδικοί θεωρούν ότι οι τιμές πρέπει να εκπροσωπούν την πραγματικότητα, προκειμένου να παράγουν το αποτέλεσμα της μείωσης της ζήτησης και να προκύψει κάποια ισορροπία. Σε διαφορετική περίπτωση, η αγορά θα οδεύει διαρκώς προς ένα χειρότερο σημείο, παρόλο που θα «μασκαρεύεται».

Τι φταίει, όμως, για την αλλόκοτη συμπεριφορά των ενεργειακών αγορών; Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να κάνουμε μια διαφοροποίηση ανάμεσα στο πετρέλαιο και το φυσικό αέριο.

Στην περίπτωση του μαύρου χρυσού, το ξέσπασμα του πολέμου βρήκε πολλούς παίκτες στο χρηματιστήριο και στην ενεργειακή αγορά απροετοίμαστους. Ενδεικτικά, ακόμα και οίκοι εμπορευμάτων με τεράστια εμπειρία, όπως η Vitol, είχαν σημαντικές ζημίες και δεν μπόρεσαν να μετατρέψουν σε ευκαιρία κερδοφορίας την κρίση, όπως είχαν κάνει σε άλλες περιπτώσεις.

Στη συνέχεια, οι «πυροσβεστικές» δηλώσεις και τα περα-δώθε του Ντόναλντ Τραμπ έριξαν ένα βαρύ πέπλο πάνω στην αγορά πετρελαίου. Οι επενδυτές ήξεραν πλέον ότι η τιμή θα μπορούσε να μετακινηθεί 10-15 δολάρια με ένα tweet. Έτσι, έγιναν πολύ πιο επιφυλακτικοί στο μέγεθος των θέσεων που είναι διατεθειμένοι να ανοίξουν, είτε προς τα επάνω, είτε προς τα κάτω.

Εν ολίγοις, στο πετρέλαιο το ζήτημα έχει να κάνει με την ψυχολογία, τον επενδυτικό φόβο και την πολιτική χειραγώγηση.

Διαφορετικά είναι τα πράγματα στην περίπτωση του φυσικού αερίου, όπου έχουν πιο εύκολη εξήγηση με βάση τα θεμελιώδη.

Στην Ασία, όπου και εντοπίζεται η πιο έντονη έλλειψη LNG, πολλές χώρες έχουν ήδη περικόψει τη ζήτηση αναγκαστικά αφού πολύ απλά δεν μπορούν να αγοράσουν φορτία. Επίσης, όποια κράτη έχουν τη δυνατότητα, έσβησαν τις μονάδες ηλεκτροπαραγωγής με αέριο και το γύρισαν στον άνθρακα. Την ίδια στιγμή, παρατηρείται και έντονη καταστροφή της ζήτησης σε διάφορους τομείς.

Σημαντικός είναι και ο ρόλος της Κίνας, που έχει περιορίσει κατά 18% φέτος τις εισαγωγές LNG, χαλαρώνοντας το διεθνή ανταγωνισμό και αφήνοντας έτσι ένα περιθώριο σε άλλες περιοχές όπως η Ευρώπη.