ΙΟΒΕ: Aνάπτυξη 1,8% το 2026 με πιο «ακριβό» χρήμα και υψηλότερο πληθωρισμό

Ανάπτυξη 1,8% για το 2026 προβλέπει το ΙΟΒΕ, με την ελληνική οικονομία να χάνει μέρος της περσινής ορμής, καθώς η διεθνής αβεβαιότητα, οι ενεργειακές πιέσεις και το αυξημένο κόστος χρήματος χαμηλώνουν τον πήχη σε σχέση με το 2,2% του 2025.

Στην τριμηνιαία έκθεσή του, το ΙΟΒΕ καταγράφει ότι η ανάπτυξη στο τέλος του 2025 είχε ισχυρότερο ρυθμό, αφού το πραγματικό ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 2,4% στο τέταρτο τρίμηνο, από 2,1% στο προηγούμενο τρίμηνο και πάνω από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης που διαμορφώθηκε στο 1,2%. Η επίδοση αυτή στηρίχθηκε κυρίως στην ιδιωτική κατανάλωση, στις πάγιες επενδύσεις και στη βελτίωση του εξωτερικού ισοζυγίου.

Για το 2026, όμως, το βασικό σενάριο του ΙΟΒΕ δείχνει πιο συγκρατημένη ανάπτυξη. Το Ίδρυμα προβλέπει αύξηση των πάγιων επενδύσεων κατά 10,2%, άνοδο των εξαγωγών κατά 2,6% και αύξηση των εισαγωγών κατά 3,9%, στοιχείο που δείχνει ότι η εσωτερική ζήτηση θα συνεχίσει να πιέζει το εξωτερικό ισοζύγιο. Η ιδιωτική κατανάλωση εκτιμάται ότι θα αυξηθεί κατά 1,7%, ενώ στο δυσμενές σενάριο ο ρυθμός ανάπτυξης πέφτει στο 1,4%. Στο θετικό σενάριο, το ΙΟΒΕ αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο η ανάπτυξη να κινηθεί λίγο πάνω από το 2%, εφόσον οι ενεργειακές πιέσεις υποχωρήσουν και ο τουρισμός κινηθεί καλύτερα των προσδοκιών.

Στο μέτωπο των τιμών, το ΙΟΒΕ ενισχύει τον τόνο της προειδοποίησης εξαιτίας των πρόσφατων γεωπολιτικών αναταραχών. Στο πρώτο τρίμηνο του 2026 ο πληθωρισμός διαμορφώθηκε στο 3% με βάση τον ΔΤΚ και στο 3,1% με βάση τον εναρμονισμένο δείκτη, με τις πιέσεις να εντοπίζονται τόσο σε αγαθά όσο και σε υπηρεσίες, ενώ μετά την ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή ενισχύθηκαν και οι πιέσεις στην ενέργεια και στις μεταφορές. Για το σύνολο του 2026, το βασικό σενάριο προβλέπει πληθωρισμό 3,5% και το δυσμενές 4,5%, με την ανεργία να υποχωρεί μεν αλλά οριακά, στο 8,5% ή 8,8% αντίστοιχα.

Στα δημοσιονομικά, η εικόνα που δίνει η έκθεση παραμένει θετική. Για την περίοδο Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2026 καταγράφεται πλεόνασμα 898 εκατ. ευρώ έναντι στόχου για οριακό έλλειμμα 97 εκατ. ευρώ, ενώ το πρωτογενές πλεόνασμα έφτασε τα 2,99 δισ. ευρώ έναντι στόχου 1,957 δισ. ευρώ. Σε δεδουλευμένη βάση, η εκτίμηση για το πρωτογενές πλεόνασμα της γενικής κυβέρνησης είναι 3,7% του ΑΕΠ για το 2025 και στόχος 2,8% για το 2026, με το χρέος να αποκλιμακώνεται στο 138,2% του ΑΕΠ από 145,9%.

Πρόσθετη πίεση για την οικονομία προέρχεται από το κόστος χρηματοδότησης, καθώς το ΙΟΒΕ επισημαίνει ότι η άνοδος των επιτοκίων και του κόστους χρήματος στις διεθνείς αγορές επηρεάζει άμεσα μια χώρα με χρέος που πρέπει να αναχρηματοδοτείται και με επενδυτικό κενό που παραμένει ανοιχτό. Στην πράξη, αυτό σημαίνει ακριβότερο δανεισμό για το Δημόσιο και τις επιχειρήσεις, σε μια περίοδο που οι νέες παραγωγικές επενδύσεις θεωρούνται κρίσιμες για να κρατηθεί ο ρυθμός ανάπτυξης. Η ίδια έκθεση σημειώνει ότι το κόστος νέου δανεισμού του Δημοσίου στο 10ετές ομόλογο διαμορφώθηκε στο 3,4% τον Φεβρουάριο του 2026, ενώ τα επιτόκια νέου δανεισμού των επιχειρήσεων αυξήθηκαν ελαφρά στο 4,1%.

Το ΙΟΒΕ σημειώνει επίσης ότι οι βασικές του εκτιμήσεις στηρίζονται σε στοιχεία διαθέσιμα έως τις 07.04.2026, κάτι που σημαίνει ότι η επόμενη έκθεση του Ιουλίου θα είναι εκείνη που θα δείξει αν η φετινή ανάπτυξη αντέχει τελικά στο βάρος της γεωπολιτικής έντασης και των νέων πληθωριστικών πιέσεων.