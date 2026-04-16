ΤτΕ: Ταμειακό πλεόνασμα 920 εκατ. ευρώ εμφάνισε ο προϋπολογισμός στο α’ τρίμηνο του 2025

Ταμειακό πλεόνασμα 920 εκατ. ευρώ εμφάνισε ο προϋπολογισμός (σε επίπεδο κεντρικής διοίκησης) στο τρίμηνο Ιανουαρίου – Μαρτίου έναντι πλεονάσματος 1,45 δισ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι.

Αυξημένο ωστόσο ήταν σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, το πρωτογενές πλεόνασμα του κρατικού προϋπολογισμού το οποίο διαμορφώθηκε στα 3,5 δισ. ευρώ έναντι 3,3 δισ. ευρώ πέρυσι.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τα έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού διαμορφώθηκαν σε 16,9 δισ. ευρώ, από 16,85 δισ. ευρώ πέρυσι.

Όσον αφορά τις δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού, αυτές διαμορφώθηκαν σε 15,8 δισ. ευρώ από 15.4 δισ. ευρώ την περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου 2025.