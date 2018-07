Guardian: Κανείς δεν πιστεύει ότι η Ελλάδα θα ξοφλήσει το χρέος – Οι φόβοι για το τελικό ξεπέρασμα της κρίσης

“Η συμφωνία, που αποκαλύφθηκε τον περασμένο μήνα, δίνει στην Ελλάδα τη δυνατότητα παράτασης των πληρωμών του χρέους των 320 δισ. ευρώ κατά μια δεκαετία και παρέχει την τόσο αναγκαία ανάσα για τον εκσυγχρονισμό της οικονομίας. Όμως, θεωρείται ευρέως ως ανεπαρκής για να αποφύγει η Ελλάδα περαιτέρω κρίση στο μέλλον”, αναφέρει η Έλενα Σμιθ στην ανταπόκρισή της απ’ την Αθήνα.

“Η διάσωση έχει τίμημα. Οι όροι ήταν σκληροί, μη δημοφιλείς και, κατά περιπτώσεις, τιμωρητικά επιθετικοί. Περικοπές μισθών και συντάξεων, αυξήσεις φόρων και διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις -πολλές από αυτές αντιπαθείς παρότι έπρεπε να γίνουν προ πολλού- ήταν η βάση των αδιάκοπων απαιτήσεων των δανειστών. Αλλά ο οικονομικός… ζουρλομανδύας έπνιξε την οικονομική ανάπτυξη. Από 120% στο ξέσπασμα της κρίσης, η αναλογία χρέους – ΑΕΠ πλέον είναι περίπου 180%, μακράν η υψηλότερη στην ΕΕ”, σημειώνει η βρετανική εφημερίδα.

Πολλοί πιστεύουν ότι μπορεί να χρειαστεί μια δεκαετία, τουλάχιστον, για να ανακτήσει η χώρα το χαμένο εισόδημα και να επιστρέψει στο προ κρίσης βιωτικό επίπεδο, επισημαίνει μεταξύ άλλων το ρεπορτάζ, συμπληρώνοντας ότι το δημογραφικό πρόβλημα που επιδεινώνεται δεν βοηθά, καθώς η Ελλάδα έχει το χαμηλότερο ποσοστό γεννήσεων μετά τη Βουλγαρία στην ΕΕ.

Πάντως, το δημοσίευμα σημειώνει ότι το ποσοστό ανεργίας έπεσε περίπου στο 20% και προσθέτει ότι αυξάνεται η ελπίδα, κάνοντας αναφορά σε πρόσφατα στατιστικά στοιχεία.

Τέλος, η βρετανική εφημερίδα επισημαίνει ότι Στην παγκόσμια οικονομική ιστορία, καμία χώρα δεν έχει λάβει τόσα χρήματα, όσα η Ελλάδα, υπενθυμίζει ο Guardian.

