HELLENiQ ENERGY: Στα 293 εκατ. ευρώ τα συγκρίσιμα EBITDA το α’ τρίμηνο του 2026

Τα ενοποιημένα οικονομικά αποτελέσματα για το α’ τρίμηνο 2026 ανακοίνωσε σήμερα (14.5.2026) η HELLENiQ ENERGY, σε μια περίοδο που χαρακτηρίστηκε κυρίως από το ξέσπασμα της κρίσης στη Μέση Ανατολή, με ευρύτερες παρενέργειες στον ενεργειακό κλάδο και την οικονομική δραστηριότητα, παγκοσμίως.

Σε αυτό το περιβάλλον, η HELLENiQ ENERGY έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στη διαχείριση των επιπτώσεων από την κρίση και στη διασφάλιση της ομαλής τροφοδοσίας των αγορών στις οποίες δραστηριοποιείται.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τα Συγκρίσιμα Κέρδη EBITDA διαμορφώθηκαν στα €293 εκατ., ενώ τα Συγκρίσιμα Καθαρά Κέρδη στα €140 εκατ.. Η επίδοση του τριμήνου καθορίστηκε από τον κλάδο Διύλισης, ο οποίος κατέγραψε βελτιωμένα αποτελέσματα, καθώς και από τη συνεισφορά του ολοκληρωμένου πλέον κλάδου Power, μετά την ενσωμάτωση της Enerwave.

Στις δραστηριότητες πετρελαιοειδών, η έμφαση δόθηκε στο προγραμματισμένο γενικό σταμάτημα του Διυλιστηρίου Ασπροπύργου, το οποίο ολοκληρώθηκε επιτυχώς και εντός χρονοδιαγράμματος, καθώς και στη διαχείριση της αβεβαιότητας που προέκυψε από τις εξελίξεις στον Περσικό Κόλπο. Στον κλάδο της ηλεκτρικής ενέργειας, μετά την ενοποίηση της Enerwave, η νέα καθετοποιημένη πλατφόρμα ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου συνεισέφερε €38 εκατ. σε Συγκρίσιμα Κέρδη EBITDA για το α’ τρίμηνο 2026, στο πλαίσιο της στρατηγικής διαφοροποίησης των δραστηριοτήτων της HELLENiQ ENERGY.

Τα Δημοσιευμένα Καθαρά Κέρδη για το α’ τρίμηνο 2026 διαμορφώθηκαν στα €284 εκατ. (α’ τρίμηνο 2025: €11 εκατ.), κυρίως λόγω της αύξησης των διεθνών τιμών αργού πετρελαίου και του αντίστοιχου κέρδους στην αποτίμηση αποθεμάτων, αντισταθμίζοντας μέρος της αντίστοιχης ζημιάς που είχε καταγραφεί το 2025.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Κύριες εξελίξεις

Από τα τέλη Φεβρουαρίου 2026, η κρίση στα Στενά του Ορμούζ προκάλεσε σοβαρές αναταράξεις στην παγκόσμια ενεργειακή αγορά, με περιορισμό των ροών πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG), καθώς και σημαντική άνοδο των τιμών, των ναύλων και των περιθωρίων διύλισης. Σε αυτό το απαιτητικό περιβάλλον, η HELLENiQ ENERGY κινήθηκε άμεσα για να αντικαταστήσει ποσότητες αργού πετρελαίου που διέρχονταν από τον Περσικό Κόλπο, αξιοποιώντας τόσο το διαφοροποιημένο δίκτυο προμήθειας όσο και την υψηλή ευελιξία των παραγωγικών της μονάδων.

Τα διυλιστήρια του Ομίλου, με συνολική ετήσια παραγωγική δυναμικότητα 16 εκατ. τόνων, προμηθεύουν το 60% της ελληνικής αγοράς, ενώ σημαντικό μέρος της παραγωγής εξάγεται, κυρίως στην περιοχή της Μεσογείου και της Μαύρης Θάλασσας. Ταυτόχρονα, οι εξαγωγές διατηρήθηκαν περίπου στο 50% των πωλήσεων, αξιοποιώντας τις δυνατότητές μας και ενισχύοντας τον ρόλο μας ως αξιόπιστου προμηθευτή σε μια περίοδο έντονων γεωπολιτικών και ενεργειακών προκλήσεων. Συνολικά, η Ελλάδα συγκαταλέγεται μεταξύ των μεγαλύτερων παραγωγών και εξαγωγέων καυσίμων στην περιοχή και από τις ελάχιστες ευρωπαϊκές χώρες με πλεονασματική παραγωγή προϊόντων.

Κεντρικός άξονας της στρατηγικής παραμένει η ενίσχυση των δύο βασικών πυλώνων (υδρογονάνθρακες και ηλεκτρική ενέργεια). Στον κλάδο υδρογονανθράκων, η HELLENiQ Petroleum Trading, με έδρα τη Γενεύη, συνέβαλε από την έναρξη της κρίσης, προσφέροντας εναλλακτικές λύσεις και ευελιξία στον εφοδιασμό της HELLENiQ Petroleum με πρώτες ύλες, καθώς και στη διαχείριση κινδύνου σε ένα περιβάλλον αυξημένης μεταβλητότητας. Στον κλάδο διύλισης, συνεχίζεται η ωρίμανση έργων για τη μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος των βιομηχανικών εγκαταστάσεων, μέσω της απευθείας σύνδεσης με έργα ΑΠΕ που συνδυάζουν αποθήκευση (Green Hub North – Green Hub South).

Στις ΑΠΕ, με στόχο τριετίας τα 1,5 GW εγκατεστημένης ισχύος, δίνεται έμφαση τόσο στη γεωγραφική επέκταση, με παρουσία σε πέντε χώρες, όσο και στη διαμόρφωση ενός ισορροπημένου χαρτοφυλακίου που περιλαμβάνει αιολικά και φωτοβολταϊκά έργα, καθώς και συστήματα αποθήκευσης ενέργειας. Εντός του α’ τριμήνου τέθηκαν σε λειτουργία 58 MW από τα συνολικά 211 MW της εγκατάστασης φωτοβολταϊκών έργων στη νότια Ρουμανία, με τα υπόλοιπα να αναμένονται εντός των επόμενων μηνών. Σε συνδυασμό με την εγκατάσταση μονάδων αποθήκευσης ενέργειας συνολικής ισχύος 100 MW / 200 MWh στη Θεσσαλονίκη, η συνολική εγκατεστημένη ισχύς του Ομίλου αναμένεται να διαμορφωθεί στα 800 MW. Επιπλέον, συνεχίζεται η κατασκευή αιολικού πάρκου ισχύος 93 MW, επίσης στη Ρουμανία, το οποίο αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2027, καθώς και η ανάπτυξη έργων συνολικής ισχύος 250 MW στην Ελλάδα και υβριδικών έργων ισχύος 309 MW στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Η ενσωμάτωση της Enerwave, από τον Ιούλιο του 2025, σηματοδοτεί ένα κομβικό βήμα στον μετασχηματισμό του Ομίλου. Στο πλαίσιο της νέας εταιρικής της ταυτότητας, η εταιρεία αναδιαμορφώνει την εμπορική της στρατηγική και διευρύνει το φάσμα των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα, ο Διευθύνων Σύμβουλος της HELLENiQ ENERGY Holdings A.E., Ανδρέας Σιάμισιης, επεσήμανε: «Από το τέλος Φεβρουαρίου, η διεθνής ενεργειακή αγορά βρέθηκε αντιμέτωπη με μια νέα, σοβαρή κρίση στη Μέση Ανατολή, η οποία επηρέασε τον παγκόσμιο εφοδιασμό αργού, προϊόντων πετρελαίου και φυσικού αερίου, οδηγώντας την αβεβαιότητα και τις τιμές σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα. Η εξέλιξη αυτή ήρθε να προστεθεί στην ήδη επιβαρυμένη κατάσταση που είχε διαμορφωθεί στην Ανατολική Ευρώπη λόγω προηγούμενων κυρώσεων, δημιουργώντας πρόσθετες πιέσεις στις εφοδιαστικές αλυσίδες. Σε αυτό το περιβάλλον, η προτεραιότητά μας ήταν ξεκάθαρη: να διασφαλίσουμε την ομαλή και απρόσκοπτη τροφοδοσία των αγορών καυσίμων στις χώρες όπου δραστηριοποιούμαστε. Χάρη στην παραγωγική δυναμικότητα και ευελιξία της HELLENiQ ENERGY, στα δίκτυα εφοδιασμού και διανομής που διαθέτουμε, στον ισχυρό εξαγωγικό μας προσανατολισμό, αλλά και στην καθοριστική συμβολή όλων των ανθρώπων μας, καταφέραμε να ανταποκριθούμε αποτελεσματικά και να επιτύχουμε τον στόχο μας. Μια επιπλέον πρόκληση αποτέλεσε η προσωρινή μείωση της παραγωγής λόγω του προγραμματισμένου γενικού σταματήματος στο Διυλιστήριο του Ασπροπύργου, που ολοκληρώθηκε επιτυχώς και με ασφάλεια μέσα στο προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα. Το διυλιστήριο είναι πλέον σε πλήρη λειτουργία στο β’ τρίμηνο, με σημαντικά αναμενόμενα οφέλη σε επίπεδο διαθεσιμότητας μονάδων, ενεργειακής αποδοτικότητας και συνολικής λειτουργικής απόδοσης. Tα διυλιστήρια του Ομίλου έχουν διασφαλισμένο τον εφοδιασμό τους με αργό πετρέλαιο για όλο το β’ τρίμηνο, διαθέτουν αποθέματα που υπερβαίνουν τα ελάχιστα επίπεδα ασφαλείας 90 ημερών και προσαρμόζουν τη λειτουργία τους καθημερινά, ώστε να μεγιστοποιήσουν την παραγωγή ενδιάμεσων κλασμάτων (ντίζελ και αεροπορικά καύσιμα), που βρίσκονται σε έλλειψη πανευρωπαϊκά. Πέρα από την κάλυψη των αναγκών της ελληνικής αγοράς, η HELLENiQ ENERGY συμβάλλει ουσιαστικά στην ενεργειακή ασφάλεια της περιοχής, ως ένας από τους μεγαλύτερους παραγωγούς στην Ανατολική Μεσόγειο, με συνολικές εξαγωγές που ξεπερνούν τους 8 εκατ. τόνους ετησίως. Σε αυτή τη συγκυρία, ιδιαίτερη σημασία έχει και η επαναλειτουργία του αγωγού μεταφοράς καυσίμων Θεσσαλονίκης-Σκοπίων, η οποία μας επιτρέπει να εξυπηρετήσουμε με τον καλύτερο τρόπο γειτονικές αγορές στα Βαλκάνια. Το υπόλοιπο της χρονιάς αναμένεται εξίσου απαιτητικό, τόσο σε επίπεδο ασφάλειας εφοδιασμού όσο και στη διαχείριση των οικονομικών επιπτώσεων. Στόχος μας είναι να συνεχίσουμε να βελτιώνουμε τα οικονομικά αποτελέσματα μέσω αναπτυξιακών επενδύσεων και καλής λειτουργίας, κάτι που το έχουμε πετύχει τα τελευταία χρόνια. Σε επίπεδο στρατηγικής, προσαρμόζουμε τον επόμενο κύκλο ανάπτυξης με βάση και τα πρόσφατα δεδομένα. Χωρίς να παραβλέπουμε τη σοβαρότητα της κρίσης, θεωρούμε ότι οι ελληνικές εταιρείες, και λόγω δομής αλλά και λόγω της πολυετούς εμπειρίας στη διαχείριση κρίσεων, είναι καλύτερα προετοιμασμένες να αντιμετωπίσουν τέτοιες καταστάσεις».