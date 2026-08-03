Η Amazon ξεπέρασε τα 3 τρισ. δολάρια σε χρηματιστηριακή αξία – Σχεδιάζει να επενδύσει έως 50 δισ. δολάρια στην OpenAI

Η Amazon ξεπέρασε για πρώτη φορά το ορόσημο των 3 τρισ. δολαρίων σε χρηματιστηριακή αξία τη Δευτέρα (3.8.2026) καθώς η μετοχή της εκτινάχθηκε μετά τα ισχυρά οικονομικά αποτελέσματα δευτέρου τριμήνου και τις ενδείξεις ότι η έκρηξη της τεχνητής νοημοσύνης (AI) ενισχύει τη ζήτηση για τις υπηρεσίες cloud, τον βασικό μοχλό κερδοφορίας του ομίλου.

Η μετοχή της Amazon είχε ήδη καταγράψει άλμα 15% την Παρασκευή, αφού η εταιρεία ανακοίνωσε τον ταχύτερο ρυθμό ανάπτυξης του κλάδου cloud των τελευταίων τεσσάρων και πλέον ετών.

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Η μετοχή της Amazon ενισχύεται κατά 5,5%, φτάνοντας τα 286,20 δολάρια, επίπεδο που αποτελεί νέο ιστορικό υψηλό, όπως αναφέρει ρεπορτάζ του Reuters. Από τις αρχές του 2026, τα κέρδη της ξεπερνούν πλέον το 23%. Παράλληλα, αύξησε την πρόβλεψή της για τις ετήσιες κεφαλαιουχικές δαπάνες, επιβεβαιώνοντας ότι συνεχίζει να επενδύει επιθετικά στην τεχνητή νοημοσύνη.

Με την επίδοση της έγινε η πέμπτη εταιρεία που ξεπερνά τα 3 τρισ. δολάρια σε χρηματιστηριακή αξία, ακολουθώντας τις Nvidia, Alphabet, Microsoft και Apple. Η Nvidia παραμένει σήμερα η πολυτιμότερη εισηγμένη εταιρεία στον κόσμο, με κεφαλαιοποίηση που προσεγγίζει τα 5 τρισ. δολάρια.

Μαζί με τη Microsoft, η Amazon είναι η μοναδική από τις λεγόμενες «Magnificent Seven» που έχει δημοσιεύσει μέχρι στιγμής αποτελέσματα δεύτερου τριμήνου και κατάφερε να πείσει τους επενδυτές ότι οι δαπάνες δισεκατομμυρίων για την ανάπτυξη υποδομών τεχνητής νοημοσύνης αποδίδουν. Αντίθετα, οι Tesla, Alphabet και Meta Platforms δέχθηκαν πιέσεις, καθώς τα φιλόδοξα επενδυτικά τους σχέδια επιβάρυναν τις ελεύθερες ταμειακές ροές τους το προηγούμενο τρίμηνο.

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Όπως και οι υπόλοιποι τεχνολογικοί κολοσσοί της Wall Street, η Amazon επενδύει δισεκατομμύρια δολάρια για την επέκταση των υποδομών τεχνητής νοημοσύνης. Τον Απρίλιο ανακοίνωσε νέα επένδυση στην Anthropic, ενώ νωρίτερα μέσα στη χρονιά γνωστοποίησε ότι σχεδιάζει να επενδύσει έως και 50 δισ. δολάρια στην OpenAI.

Η εταιρεία που ίδρυσε ο Τζεφ Μπέζος το 1994 χρειάστηκε λίγο περισσότερο από δύο χρόνια για να αυξήσει τη χρηματιστηριακή της αξία κατά ακόμη 1 τρισ. δολάρια, αφού είχε ξεπεράσει για πρώτη φορά τα 2 τρισ. δολάρια τον Ιούνιο του 2024.