Όμιλος ΑΒΑΞ: Νέα σύμβαση με το ΑΝΑΤΟΛΙΑ για κτήριο 4.500 τετραγωνικών στη Θεσσαλονίκη

Σύμβαση για την κατασκευή νέου τριώροφου κτιρίου στη Θεσσαλονίκη, συνολικής επιφάνειας 4.500 τετραγωνικών μέτρων εντός του ακαδημαϊκού campus, υπέγραψε η ΕΤΕΘ Α.Ε., θυγατρική εταιρία του Ομίλου ΑΒΑΞ, με τον Αμερικανικό Εκπαιδευτικό Οργανισμό ΑΝΑΤΟΛΙΑ.

Πρόκειται για το «ANATOLIA AMERICAN UNIVERSITY BUILDING X» του ομίλου ΑΒΑΞ που θα διαθέτει αίθουσες διδασκαλίας, εργαστήρια, αμφιθέατρο και πολυλειτουργικούς χώρους που προάγουν τη μάθηση και αναβαθμίζουν την ακαδημαϊκή διαδικασία του ΑΝΑΤΟΛΙΑ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σε σχετική ανακοίνωση επισημαίνεται πως η νέα συμφωνία επισφραγίζει την εμπιστοσύνη μεταξύ των δύο οργανισμών, καθώς πρόκειται για το έκτο κατά σειρά έργο που ο Αμερικανικός Εκπαιδευτικός Οργανισμός ΑΝΑΤΟΛΙΑ αναθέτει στον Όμιλο ΑΒΑΞ.

Είχαν προηγηθεί τα εξής έργα: