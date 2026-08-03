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Όμιλος ΑΒΑΞ: Νέα σύμβαση με το ΑΝΑΤΟΛΙΑ για κτήριο 4.500 τετραγωνικών στη Θεσσαλονίκη

Πρόκειται για το έκτο κατά σειρά έργο που αναθέτει το ΑΝΑΤΟΛΙΑ στον όμιλο ΑΒΑΞ
Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ΑΒΑΞ Κωνσταντίνος Μιτζάλης και ο Πρόεδρος του Ομίλου Χρήστος Ιωάννου
Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ΑΒΑΞ Κωνσταντίνος Μιτζάλης και ο Πρόεδρος του Ομίλου Χρήστος Ιωάννου
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Σύμβαση για την κατασκευή νέου τριώροφου κτιρίου στη Θεσσαλονίκη, συνολικής επιφάνειας 4.500 τετραγωνικών μέτρων εντός του ακαδημαϊκού campus, υπέγραψε η ΕΤΕΘ Α.Ε., θυγατρική εταιρία του Ομίλου ΑΒΑΞ, με τον Αμερικανικό Εκπαιδευτικό Οργανισμό ΑΝΑΤΟΛΙΑ.

Πρόκειται για το «ANATOLIA AMERICAN UNIVERSITY BUILDING X» του ομίλου ΑΒΑΞ που θα διαθέτει αίθουσες διδασκαλίας, εργαστήρια, αμφιθέατρο και πολυλειτουργικούς χώρους που προάγουν τη μάθηση και αναβαθμίζουν την ακαδημαϊκή διαδικασία του ΑΝΑΤΟΛΙΑ

Σε σχετική ανακοίνωση επισημαίνεται πως η νέα συμφωνία επισφραγίζει την εμπιστοσύνη μεταξύ των δύο οργανισμών, καθώς πρόκειται για το έκτο κατά σειρά έργο που ο Αμερικανικός Εκπαιδευτικός Οργανισμός ΑΝΑΤΟΛΙΑ αναθέτει στον Όμιλο ΑΒΑΞ.

Είχαν προηγηθεί τα εξής έργα:

  • Το «WEST HALL»
  • Το «Anatolia Elementary School Campus»
  • Το ιστορικό «Compton Hall» μαζί με το Κέντρο Εκπαιδευτικής Αριστείας «Kassandra Center for Educational Excellence/IBDP Building»
  • Η ανακαίνιση του «ANATOLIA MIDDLE SCHOOL RIGGS HALL & WHITE HALL»
  • Το Pinewood American International School
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