Η Volkswagen μετατρέπει εργοστάσιο της σε μονάδα αμυντικής παραγωγής

Σε μονάδα αμυντικής παραγωγής πρόκειται να μετατρέψει ένα από τα εργοστάσια της η γερμανική βιομηχανία αυτοκινήτων Volkswagen από το 2027.

Μετά το τέλος της παραγωγής αυτοκινήτων το 2027, το εργοστάσιο της Volkswagen στο Όσναμπρουκ θα μετατραπεί σε εργοστάσιο παραγωγής εξοπλιστικών συστημάτων, που θα το καθιερώσει σταδιακά σε κέντρο ανάπτυξης δυνατοτήτων για την άμυνα και την ασφάλεια.

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Το σχέδιο της συμφωνίας για τα εξοπλιστικά αμυντικά συστήματα ορίζει ότι η Aurelius, ως ο κύριος μέτοχος, θα αναλάβει την Volkswagen Osnabrück GmbH μαζί με το κρατίδιο και στόχο τη διατήρηση του εργοστασίου και μακροπρόθεσμα.

Στόχος της συναλλαγής είναι η διατήρηση της τοποθεσίας μακροπρόθεσμα και, σύμφωνα με το συμβούλιο εργαζομένων, η λύση που επιδιώκεται τώρα υπόσχεται απασχόληση για σχεδόν 1.400 από τους υπάρχοντες 1.800 υπαλλήλους. Αυτό θα παρείχε περίπου στα τρία τέταρτα του εργατικού δυναμικού συνεχείς προοπτικές απασχόλησης.

Σημειώνεται ότι προ ημερών η Volkswagen είχε ανακοινώσει ότι έως το 2030 σχεδιάζει να περικόψει 100.000 θέσεις εργασίας, λόγω πτώσης στις πωλήσεις της, αλλά και λόγω του έντονου ανταγωνισμού που υπάρχει στην αγορά, με την Κίνα να φαντάζει ως ο μεγαλύτερος αντίπαλος.

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Στα βασικά σημεία της πώλησης του εργοστασίου της Volkswagen στο Όσναμπρουκ συμφώνησαν η εταιρία, το κρατίδιο της Κάτω Σαξονίας και ο επενδυτής Aurelius Capital.

Ο ρόλος της ισραηλινής Rafael

Το πρώτο έργο-κλειδί για το εργοστάσιο σχεδιάζεται να είναι μια συνεργασία με την ισραηλινή αμυντική εταιρεία Rafael, η οποία παράγει συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας, κατευθυνόμενους πυραύλους και συστήματα ηλεκτρονικού πολέμου.

Η εταιρεία είναι γνωστή ως ο κατασκευαστής του «Iron Dome», του συστήματος που χρησιμοποιεί το Ισραήλ για την αντιμετώπιση πυραύλων και drones. Η συνεργασία έχει ως στόχο να ανοίξει τον δρόμο για περαιτέρω συνεργασίες και έργα υπό την αιγίδα της νέας εταιρείας.

«Σήμερα δημιουργούμε μια μακροπρόθεσμη βιομηχανική συνεργασία με τους Γερμανούς εταίρους μας με στόχο να διασφαλίσουμε ότι η τεχνολογία παράγεται εξ ολοκλήρου στη Γερμανία για την προστασία της Γερμανίας και της Ευρώπης», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Rafael Γιοάβ Τούργκεμαν.