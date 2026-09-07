Χρηματιστήρια: Ανοδικά η Αθήνα, ψάχνουν κατεύθυνση οι ευρωαγορές

Ανοδικές τάσεις επικρατούν στις πρώτες ώρες των συναλλαγών στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου Αθηνών (Euronext Athens).

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών των συναλλαγών του χρηματιστηρίου διαμορφώνεται λίγο μετά τις 14 :00 στις 2.713,92 μονάδες με κέρδη 0,47%.

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Ο «βαρύς» Δείκτης FTSE της υψηλής κεφαλαιοποιήσεως καταγράφει άνοδο 0,21% στις 6.929,52 μονάδες και ο δείκτης FTSEM της μεσαίας κεφαλαιοποιήσεως διαμορφώνεται στις 3.093,60 μονάδες με απώλειες 0,19%.

Η αξία συναλλαγών ανέρχεται αυτήν την ώρα σε 20.432.720,87 ευρώ επί 2.101.825 τεμαχίων μετοχών που “άλλαξαν χέρια”.

Εκ των 93 μετοχών που κινήθηκαν έως τώρα, οι 41κατέγραψαν άνοδο και οι 51πτώση τιμής ενώ 6παρέμειναν αμετάβλητες έναντι του επιπέδου στο οποίο είχαν «κλείσει» την προηγουμένη Παρασκευή.

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Πού εντοπίζεται η μεγαλύτερη άνοδος

Την σημαντικότερη άνοδο σημειώνει η μετοχή της GALAXY COSMOS MEZZ (4,78%), την οποία ακολουθεί η μετοχή της ΕΛΠΕ (3,52%) και της ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (2,38%).

Στον αντίποδα την σημαντικότερη πτώση τιμής σημειώνει ο τίτλος της Δομική Κρήτης (-2,55%), της Ιντερτεκ (-2,27%) και της Κέκρωψ με πτώση 2,08%

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Πτώση σημειώνουν οι μετοχές στο ξεκίνημα των συναλλαγών

Με μεικτά πρόσημα κινούνται σήμερα (7.9.2026) τα μεγαλύτερα χρηματιστήρια της Ευρώπης, με την αύξηση των τιμών του πετρελαίου ύστερα από τις νέες αμερικανοϊρανικές επιθέσεις να ενισχύουν τις ανησυχίες για τον πληθωρισμό και να στηρίζουν τις προσδοκίες ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα μπορεί να αυξήσει τα επιτόκια αργότερα αυτή την εβδομάδα.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 σημειώνει πτώση 0,02% στις 649,75 μονάδες, ο γερμανικός δείκτης DAX, ενώ ο FTSE 100 στο Λονδίνο βρίσκεται στο +0,18% στις 10,849 μονάδες. Ο DAX στη Φρανκφούρτη κινείται στο -0,31% στις 25,996 μονάδες, ο γαλλικός CAC σημειώνει κέρδη κατά 0,04% στις 8,283 μονάδες, ο FTSE MIB στο Μιλάνο ανεβαίνει στο 0,02% στις 52.104 μονάδες, ενώ ο ισπανικός IBEX 35 βρίσκεται στο +0,25% στις 20,021 μονάδες.