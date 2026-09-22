Κεραμέως: Δίνουμε κίνητρα και σημαντικές προοπτικές για το «Rebrain Greece»

Το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης διοργανώνει νέα εκδήλωση στο πλαίσιο της δράσης «Rebrain Greece», η οποία θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 28 Νοεμβρίου στο Μόναχο, απευθύνοντας δημόσια πρόσκληση στις επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα που αναζητούν στελέχη υψηλής εξειδίκευσης τα οποία εργάζονται στη Γερμανία

Στόχος της νέας πρωτοβουλίας του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης είναι η επαγγελματική διασύνδεση και η διερεύνηση πιθανών συνεργασιών μεταξύ Ελλήνων υψηλής εξειδίκευσης που ζουν και εργάζονται στη Γερμανία και επιχειρήσεων αιχμής που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και η Νίκη Κεραμέως να τονίζει τη σημασία της δράσης του «Rebrain Greece»

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Συγκεκριμένα, η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως, υποστήριξε ότι σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat την περίοδο 2010 – 2024, περίπου 730.000 άτομα έφυγαν από την Ελλάδα, ενώ πάνω από 470.000 έχουν ήδη επιστρέψει.

«Ως Υπουργείο, εντείνουμε τις προσπάθειές μας και δημιουργούμε τη “γέφυρα” μεταξύ των επιχειρήσεων και των ενδιαφερομένων. Δίνουμε κίνητρα στους συμπατριώτες μας που σκέφτονται να επιστρέψουν στην Ελλάδα και τους ξεκαθαρίζουμε ότι πλέον η ελληνική αγορά εργασίας είναι άκρως ανταγωνιστική με σημαντικές προοπτικές οικονομικής και επαγγελματικής εξέλιξης», ανέφερε χαρακτηριστικά η υπουργός.

Σημειώνεται πως αντίστοιχες δράσεις εξωστρέφειας, με στόχο τον επαναπατρισμό Ελλήνων που έφυγαν στο εξωτερικό, κυρίως τα χρόνια της οικονομικής κρίσης, έχουν πραγματοποιηθεί στο Λονδίνο, το Άμστερνταμ, το Ντίσελντορφ, τη Στουτγκάρδη και τη Νέα Υόρκη.

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Συνολικά, στις εκδηλώσεις έχουν συμμετάσχει περισσότεροι από 9.500 ενδιαφερόμενοι, οι οποίοι ενημερώθηκαν για τις εξελίξεις στην αγορά εργασίας και ήρθαν σε άμεση επαφή με 120 από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, προκειμένου να διερευνήσουν τις επαγγελματικές τους προοπτικές.

Οι επιχειρήσεις που θα συμμετάσχουν στην εκδήλωση στο Μόναχο θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν και να δικτυωθούν με μεγάλο αριθμό Ελλήνων που διαπρέπουν, να συγκεντρώσουν βιογραφικά, να πραγματοποιήσουν συζητήσεις και να διερευνήσουν πιθανές επαγγελματικές συνεργασίες και συνέργειες με ταλαντούχους Έλληνες. Παράλληλα, θα μπορούν να καλύψουν θέσεις εργασίας υψηλής εξειδίκευσης που διαθέτουν, αλλά και να αναδείξουν τις δυνατότητες επαγγελματικής εξέλιξης και τα πιθανά κίνητρα προσέλκυσης που προσφέρουν.

Οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην εκδήλωση θα προτεραιοποιηθούν με βάση το ύψος των επαγγελματικών αμοιβών που προσφέρουν, τον αριθμό των θέσεων υψηλής εξειδίκευσης που θα δημοσιεύσει κάθε επιχείρηση στην πλατφόρμα του «REBRAIN GREECE», καθώς και τις προοπτικές επαγγελματικής σταδιοδρομίας και ανέλιξης που προσφέρουν.

Σημειώνεται ότι κάθε επιχειρηματικός όμιλος, κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας της εκδήλωσης, λαμβάνει κατά μέσο όρο περισσότερα από 350 βιογραφικά ενδιαφερόμενων Ελλήνων Ταλαντούχων Επαγγελματιών, για επικοινωνία και συνέντευξη με τους εκπροσώπους των επιχειρήσεων σχετικά με τις δημοσιευμένες θέσεις εργασίας στην πλατφόρμα REBRAIN GREECE.

Για την αρχική εκδήλωση ενδιαφέροντος, οι εταιρείες μπορούν να αποστείλουν σχετικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2026 στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@rebraingreece.gr, καθώς και να επικοινωνούν στα τηλέφωνα 213 15 16 074 / 267 / 646.

Σημειώνεται ότι το κόστος υλοποίησης της εκδήλωσης καλύπτεται από τις επιχειρήσεις που συμμετέχουν, ισομερώς, βάσει συγκεκριμένων τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών.