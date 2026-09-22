ALUMIL: Αύξηση 63,8% στα καθαρά κέρδη α’ εξαμήνου, κύκλος εργασιών στα 288,3 εκατ. ευρώ

Τα κέρδη προ φόρων από συνεχιζόμενες δραστηριότητες αυξήθηκαν σε 30,0 εκατ. ευρώ από 17,5 εκατ. ευρώ . Τα κέρδη που αναλογούν στους μετόχους της Μητρικής ανήλθαν σε 19,2 εκατ. ευρώ έναντι 8,7 εκατ. ευρώ , ενώ τα κέρδη ανά μετοχή διαμορφώθηκαν σε 0,5923 ευρώ έναντι 0,2695 ευρώ .

Το μικτό κέρδος της ALUMIL ανήλθε σε 82,7 εκατ. ευρώ , αυξημένο κατά 28,59%, ενώ το EBITDA διαμορφώθηκε σε 43,4 εκατ. ευρώ έναντι 29,9 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2025, σημειώνοντας αύξηση 45,25% και το περιθώριο EBITDA ανήλθε σε 15,06% από 12,02%.

Αύξηση 63,78% κατέγραψαν τα συνολικά καθαρά κέρδη μετά φόρων του Ομίλου ALUMIL στο πρώτο εξάμηνο του 2026, καθώς ανήλθαν σε 25,5 εκατ. ευρώ από 15,6 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2025, ενώ ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε σε 288,3 εκατ. ευρώ, αυξημένος κατά 15,96% .

Η ALUMIL επισημαίνει πως διανύει το δεύτερο εξάμηνο με διευρυμένη πρόσβαση σε χρηματοδοτικά εργαλεία, μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και διεθνών χρηματοδοτικών οργανισμών.

Η Διοίκηση εκτιμά ότι η ευελιξία ανταπόκρισης στις διεθνείς εξελίξεις, σε συνδυασμό με τη χρηματοοικονομική θέση του ομίλου και το υφιστάμενο ανεκτέλεστο υπόλοιπο συμβάσεων, συνιστούν ικανή βάση για τη διατήρηση της ανθεκτικότητας και της αναπτυξιακής πορείας του ομίλου κατά το υπόλοιπο της τρέχουσας χρήσης.

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Σε δηλώσεις του ο Γεώργιος Μυλωνάς, πρόεδρος Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος, εξέφρασε την ικανοποίηση του για τα αποτελέσματα, επισημαίνοντας πως υπερδιπλασίασαν τα κέρδη που αναλογούν στους μετόχους, ενώ έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην αναχρηματοδότηση του δανεισμού της ALUMIL.

«Το πρώτο εξάμηνο του 2026 επιβεβαιώνει ότι η ανάπτυξη της ΑΛΟΥΜΥΛ έχει βάθος και συνέχεια. Αυξήσαμε τις πωλήσεις κατά 16% και το EBITDA κατά 45%, υπερδιπλασιάσαμε τα κέρδη που αναλογούν στους μετόχους, ενισχύσαμε την κεφαλαιακή μας βάση και βελτιώσαμε τη μόχλευση έναντι του αντίστοιχου εξαμήνου του 2025, σε ένα περιβάλλον που παραμένει απαιτητικό. Η συμφωνία βασικών όρων με τις τράπεζες για την αναχρηματοδότηση του δανεισμού μας αποτελεί ουσιαστικό βήμα προς την έξοδο από το πλαίσιο της αναδιάρθρωσης του 2020 και προς μια κεφαλαιακή δομή που αντιστοιχεί στο σημερινό μέγεθος του Ομίλου. Συνεχίζουμε με συνέπεια τις επενδύσεις στην παραγωγική μας δυναμικότητα, στον ψηφιακό μετασχηματισμό και στις διεθνείς αγορές, δημιουργώντας αξία για μετόχους, εργαζομένους και συνεργάτες»