Χρηματιστήρια: Οριακές απώλειες στην Αθήνα – Ανοδικά οι ευρωαγορές

Με μικρές απώλειες ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση της Τρίτης (22.9.2026) στο Euronext Athens, με τους επενδυτές στο χρηματιστήριο της Αθήνας να μην επιλέγουν το ρίσκο, παρά τη συνεχιζόμενη μείωση στην τιμή του πετρελαίου και του φυσικού αερίου.

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο Euronext Athens έκλεισε στο -0,17% στις 2.671,50 μονάδες, ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης FTSE/ΧΑ Large Cap τερμάτισε στις 6.848,53 μονάδες, με πτώση 0,27%, ο τραπεζικός δείκτης έχασε 0,60%, ενώ ο τζίρος στο χρηματιστήριο της Αθήνας διαμορφώθηκε περίπου στα 321,8 εκατ. ευρώ.

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Στις μετοχές υψηλής κεφαλαιοποίησης η Viohalco ενισχύθηκε κατά 6,48% και έκλεισε στα 17,08 ευρώ. Ακολούθησαν η Coca-Cola HBC με άνοδο 2,99% στα 51,70 ευρώ, η Optima bank με 2,69% στα 14,10 ευρώ, η ElvalHalcor με 2,68% στα 3,83 ευρώ και η ΕΥΔΑΠ με 2,30% στα 12,48 ευρώ.

Η Motor Oil σημείωσε τη μεγαλύτερη πτώση, χάνοντας 4,95% και κλείνοντας στα 64,30 ευρώ. Τον υψηλότερο τζίρο κατέγραψε η Alpha Bank, με συναλλαγές αξίας 37,61 εκατ. ευρώ. Ακολούθησαν η Εθνική Τράπεζα με 36,45 εκατ. ευρώ και η Eurobank με 35,63 εκατ. ευρώ, οριακά υψηλότερα από την Τράπεζα Πειραιώς.

Πτώση στην Ευρώπη

Οι μειώσεις στις τιμές των καυσίμων και ιδιαίτερα του Brent, που το απόγευμα της Τρίτης κυμαινόταν λίγο κάτω από τα 100 δολάρια ανά βαρέλι, δεν αρκούν για να ανεβάσουν πολύ τα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, αλλά τους δίνουν ώθηση.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx σημειώνει κέρδη κατά 1,12% στις 644,51 μονάδες, ενώ ο FTSE 100 στο Λονδίνο βρίσκεται στο +0,13% στις 10,752 μονάδες. Ο DAX στη Φρανκφούρτη κινείται στο +0,15% στις 25,613 μονάδες, ο γαλλικός CAC σημειώνει κέρδη κατά +0,49% στις 8,178 μονάδες, ο FTSE MIB στο Μιλάνο συνεχίζει στο -0,24% στις 52.246 μονάδες, ενώ ο ισπανικός IBEX 35 βρίσκεται στο +0,72% στις 19,867 μονάδες.