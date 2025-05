Riviera Olympia & Αqua Park: Ένα resort – προορισμός για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος

LUXME Oasis

Ένα ξενοδοχείο που μόνο τυχαία δεν έχει πάρει την ονομασία “Οlympia Oasis”. Σαν μία εξωτική όαση δροσιάς στην καρδιά μίας ειδυλλιακής τοποθεσίας της Πελοποννήσου, το LUXME Oasis ξεχωρίζει για το εντυπωσιακό σύμπλεγμα εξωτερικών πισινών που δεσπόζει στους καταπράσινους κήπους του. Ψηλοί φοίνικες και καταγάλανα νερά, νεροτσουλήθρες για ατελείωτο παιχνίδι και στο βάθος μία μοναδική θέα στην παραλία της Κυλλήνης συνθέτουν ένα σκηνικό που κάνει τα πρωινά και τα απογεύματα του καλοκαιριού να θυμίζουν στιγμές σε τροπικό παράδεισο. Όσο για τα βράδια μας εδώ, αυτά κυλούν πάντα οικογενειακά και ήρεμα αλλά ποτέ μα ποτέ βαρετά. Πολύ απλά γιατί κάθε μέλος της οικογένειας έχει και κάτι ξεχωριστό να κάνει σε αυτό το εκπληκτικό resort που μοιάζει με μικρή, ανεξάρτητη πολιτεία. Το δείπνο στον πλούσιο μπουφέ του κεντρικού εστιατορίου Oasis The Seasons τα έχει όλα: τοπικά, πεντανόστιμα προϊόντα, ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, καλοψημένα κρέατα και ψάρια, αλλά και πιάτα που ετοιμάζονται ακριβώς μπροστά στα μάτια μας όπως γευστικότατα και σούσι. Ενώ στον πρωινό μπουφέ που σερβίρεται και αυτός στην ηλιόλουστη βεράντα του The Seasons ξεχωρίζουν οι κρέπες και τα pancakes τα οποία προετοιμάζονται on the spot σε ένα μαγειρικό θέαμα που μας ανοίγει ακόμα περισσότερο την όρεξη.