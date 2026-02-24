Βιολάντα: Αγώνας δρόμου για να επαναλειτουργήσει το 2ο εργοστάσιο – Στόχος να καλυφθεί η μισθοδοσία και να αποφύγει ελλείψεις στην αγορά

Κρίσιμη είναι η επόμενη εβδομάδα για την αποκατάσταση μέρους της παραγωγικής δραστηριότητας της Βιολάντα από την οποία εξαρτάται μεταξύ άλλων και η μισθοδοσία των εργαζομένων της μπισκοτοβιομηχανίας -που διαθέτει τρία εργοστάσια, από τα οποία μόνο το ένα λειτουργεί.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι αναμένεται να επαναλειτουργήσει το εργοστάσιο Vitafree, το πλησιέστερο στο κεντρικό εργοστάσιο της Βιολάντα στα Τρίκαλα, εξέλιξη σημαντική καθώς το στοκ προϊόντων που είχε η εταιρεία στις αποθήκες της εξαντλείται.

Υπενθυμίζεται ότι σχεδόν ένα μήνα μετά το τραγικό δυστύχημα που στοίχισε τη ζωή σε πέντε εργαζόμενες έχει μπει λουκέτο σε δύο εργοστάσια της εταιρείας στα Τρίκαλα ενώ λειτουργεί το τρίτο στην Λάρισα. Έγιναν έλεγχοι για τυχόν ελλείψεις σε πιστοποιητικά πυροπροστασίας και πρωτόκολλα ασφάλειας, στους οποίους η Περιφέρεια Θεσσαλίας δεν εντόπισε παραβάσεις που να επιβάλουν την αναστολή λειτουργίας του.

Το κεντρικό εργοστάσιο της Βιολάντα στα Τρίκαλα δεν λειτουργεί από την 26η Ιανουαρίου, όταν έγινε η έκρηξη, αφενός λόγω των ελέγχων στο σημείο και αφετέρου λόγω των αναγκαίων βελτιώσεων που απαιτούνται ώστε οι εργοστασιακές υποδομές να είναι ασφαλείς για τους εργαζόμενους.

Το εργοστάσιο στα Τρίκαλα, αυτό της συγγενούς εταιρείας Vitafree, στο 12ο χλμ της ΕΟ Τρικάλων-Λαρίσης, δεν λειτουργεί την τελευταία εβδομάδα. Ελέγχθηκε σε συνέχεια της τραγωδίας και διαπιστώθηκαν παραλείψεις από την Περιφέρεια. Η επιχειρηματική οικογένεια -ο Στέφανος Τζωρτζιώτης, γιός του ιδιοκτήτη, Κωνσταντίνου Τζιωρτζιώτη που κρατείται και η σύζυγός του Αικατερίνη Τσίνα- φέρεται να επιταχύνει τις διαδικασίες ώστε να καλυφθούν οι απαιτήσεις ασφαλείας και να αρθεί η ανάκληση της άδειας, που έλαβε χώρα το μεσημέρι της Δευτέρας 16.2.2026. Εκτιμάται ότι μέχρι την ερχόμενη εβδομάδα, από 5 Μαρτίου, το συγκεκριμένο εργοστάσιο θα επανέλθει σε κανονική λειτουργία.

Με δύο εργοστάσια η Βιολάντα θα επιχειρήσει να αντισταθμίσει το κενό που θα αφήσει το λουκέτο στις κεντρικές της εγκαταστάσεις, άγνωστο για πόσο. Κρίσιμο θέμα είναι οι εργαζόμενοι, πάνω από 360 άνθρωποι στο σύνολο των δραστηριοτήτων που συνδέονται με την μπισκοτοβιομηχανία, των οποίων τη μισθοδοσία καλύπτεται μεν από τον ιδιοκτήτη τον ένα μήνα που η παραγωγή υπολειτουργεί αλλά επικρατεί ανασφάλεια για τη συνέχεια.

Στο εξής οι οικονομικές πιέσεις αυξάνονται ενώ από τον Μάρτιο θα αρχίσουν να αποτυπώνονται και στα στοιχεία των πωλήσεων από τις εταιρείες στατιστικών μελετών. Εκεί θα φανεί και ο βαθμός στον οποίο επηρεάστηκε η καταναλωτική συμπεριφορά απέναντι στα προϊόντα με το brand Βιολάντα από την αρνητική δημοσιότητα ενώ το εύρος της ζημιάς θα εξαρτηθεί από την πραγματογνωμοσύνη και τις έρευνες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ), καθώς και από την έκβαση της δικαστικής υπόθεσης.

Ας σημειωθεί ότι το στοκ προϊόντων στις αποθήκες της Βιολάντα από το οποίο τροφοδοτείται η αγορά τον τελευταίο μήνα, αν και μεγάλο -περίπου για ενάμιση μήνα κατά τις πληροφορίες- έχει πλέον εξαντληθεί και ήδη παρατηρούνται ελλείψεις στο ράφι, σε συγκεκριμένους κωδικούς.

Η εταιρεία μπορεί να έχει καταφέρει να ανταποκριθεί στις συνεργασίες με τους πελάτες της αλλά πλέον θα πρέπει να παράξει και να πουλήσει νέα προϊόντα. Σύμφωνα με στελέχη της εξακολουθεί να δέχεται παραγγελίες σε χονδρική και λιανική, τόσο από την ελληνική αγορά όσο και από το εξωτερικό για εξαγωγές.