ΑΔΜΗΕ: Διαγωνισμός 305 εκατ. ευρώ για τους υποσταθμούς των νησιών σε Βόρειο Αιγαίο, Δωδεκάνησα και Κυκλάδες

Η διάρκεια περάτωσης του έργου καθορίζεται σε 4 έτη από την ημερομηνία σύναψης της σύμβασης
Υπάλληλοι του ΑΔΜΗΕ
ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΝΙΚΟΣ ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ

Διαγωνισμό προκήρυξε ο ΑΔΜΗΕ συνολικού ύψους 305 εκατ. ευρώ, ο οποίος αποτελεί ένα από τα πρώτα βήματα για τη διασύνδεση των νησιών στο Βόρειο Αιγαίο, τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα με το ηπειρωτικό δίκτυο.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει ο ΑΔΜΗΕ, προβλέπεται η μελέτη, προμήθεια εξοπλισμού και εγκατάσταση 11 υποσταθμών 150 kV και 2 συγκροτημάτων STATCOM στα νησιά, σε τρία επιμέρους τμήματα.

Το πρώτο με προϋπολογισμό 152,2 εκατ. αφορά 5 Υ/Σ σε Θράκη, Λήμνο, Δυτική Λέσβο, Μυτιλήνη και Σκύρο, το τμήμα II περιλαμβάνει τους Υ/Σ Χίου, Σάμου, ΑΗΣ Σορώνης και ΘΗΣ Ν. Ρόδου, με τη δαπάνη στα 99,8 εκατ., ενώ το τρίτο τους υποσταθμούς Καρπάθου και Τήνου, με αντίστοιχο προϋπολογισμό στα 39,2 εκατ. ευρώ.

Η διάρκεια περάτωσης του έργου καθορίζεται σε 4 έτη από την ημερομηνία σύναψης της σύμβασης, με τις αιτήσεις από τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλονται έως τις 20 Απριλίου.

