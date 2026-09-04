ΑΚΤΟR: Επένδυση 1,2 δισ. ευρώ στην αντλησιοταμίευση – Εξαγορά δύο έργων στη Δυτική Μακεδονία



Στην υπογραφή σύμβασης για την εξαγορά δύο έργων αντλησιοταμίευσης στη Δυτική Μακεδονία προχώρησε η AKTOR Ανανεώσιμες με επένδυση 1,2 δισ. ευρώ.

Ειδικότερα, η AKTOR Ανανεώσιμες, 100% θυγατρική της AKTOR, προχώρησε στην απόκτηση του συνόλου των εταιρικών μεριδίων των εταιρειών «ΑΛΙΑΚΜΟΝΑΣ 1 ΙΚΕ» και «ΑΛΙΑΚΜΟΝΑΣ 2 ΙΚΕ», καθεμία από τις οποίες είναι φορέας ενός έργου αντλησιοταμίευσης στη Δυτική Μακεδονία.

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Η σύμβαση αγοραπωλησίας και μεταβίβασης υπεγράφη στις 3 Σεπτεμβρίου 2026.

Η «ΑΛΙΑΚΜΟΝΑΣ 1 ΙΚΕ» είναι φορέας του έργου «Φλάμπουρο», για το οποίο έχει χορηγηθεί άδεια αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας μέγιστης ισχύος έγχυσης 450 ΜW και μέγιστης ισχύος απορρόφησης 450 MW, ενώ

είναι φορέας του έργου «Φλάμπουρο», για το οποίο έχει χορηγηθεί άδεια αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας μέγιστης ισχύος έγχυσης 450 ΜW και μέγιστης ισχύος απορρόφησης 450 MW, ενώ Η «ΑΛΙΑΚΜΟΝΑΣ 2 ΙΚΕ» είναι φορέας του έργου «Τρανή Ράχη», για

το οποίο έχει χορηγηθεί άδεια αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας μέγιστης ισχύος έγχυσης 594 ΜW και μέγιστης ισχύος απορρόφησης 600 MW.

Συνεπώς, τα έργα διαθέτουν συνολική αδειοδοτημένη μέγιστη ισχύ έγχυσης 1.044 MW και μέγιστη ισχύ απορρόφησης 1.050 MW.

Για τα έργα έχει εκδοθεί απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων.

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Με την ολοκλήρωση των αδειοδοτικών διαδικασιών, την πλήρη ωρίμαση των έργων και την πλήρη ανάπτυξη και κατασκευή τους το συνολικό ύψος της επένδυσης εκτιμάται σε 1,2 δισ. ευρώ, το οποίο προβλέπεται να καλυφθεί από συνδυασμό ιδίων κεφαλαίων και χρηματοδότησης. Ο χρόνος

υλοποίησης της επένδυσης εκτιμάται περί τα 6 έτη.

Η Σύμβαση τελεί υπό την αίρεση της πλήρωσης αιρέσεων που είναι συνήθεις για τέτοιου είδους συναλλαγές, ενώ η περαιτέρω ανάπτυξη και υλοποίηση των έργων εξαρτάται από την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων αδειοδοτικών διαδικασιών, την εξασφάλιση των απαιτούμενων όρων σύνδεσης και χρηματοδότησης και τις λοιπές προϋποθέσεις που προβλέπονται στη Σύμβαση.

Η ως άνω Συναλλαγή εντάσσεται στο πλαίσιο του αναπτυξιακού σχεδιασμού της εταιρείας και στους τομείς ενέργειας και κατασκευής καθώς και των συνεργειών αυτών.