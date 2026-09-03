IDEAL Holdings: Διψήφια αύξηση κερδών και πωλήσεων το α’ εξάμηνο θέτει βάσεις για νέες επενδύσεις

Άνοδο σημείωσαν πωλήσεις και κερδοφορία σε όλες τις εταιρείες χαρτοφυλακίου της IDEAL Holdings το α’ εξάμηνο του 2026, όπως ανακοίνωσε η εισηγμένη μετά τη συμφωνία για την απόκτηση από την OHA μειοψηφικού ποσοστού 25% της Kymora.

Οι πωλήσεις της IDEAL Holdings ανήλθαν σε 274,6 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 27% σε σύγκριση με το α’ εξάμηνο 2025 προερχόμενες από την οργανική ανάπτυξη των επενδύσεων, αλλά και λόγω της πλήρης ενοποίησης της Μπάρμπα Στάθης το 2026 σε σχέση με το 2025.

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Το α’ εξάμηνο του 2026 ολοκληρώθηκε με την εισαγωγή της Αττικά Πολυκαταστήματα στην Euronext Athens σημειώνοντας υψηλή υπερκάλυψη κατά 3,9 φορές ενώ τα αντληθέντα κεφάλαια διαμορφώθηκαν σε 57,6 εκατ. ευρώ. Επίσης, επενδύθηκαν 118,8 εκατ. ευρώ για την αγορά του 25% της Kymora Limited που κατέχει η Oak Hill Advisors και αντιστοιχεί σε 25% του Byte Group, 17,5% της Αττικά Πολυκαταστήματα και 25% της Μπαρμπα Στάθης.

Τα βασικά μεγέθη

Τα συγκρίσιμα EBITDA ανήλθαν σε 28,8 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 10% σε σύγκριση με το α’ εξάμηνο του 2025

Tα EBITDA βάσει ΔΠΧΑ ανήλθαν σε 35,1 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 28%

Τα συγκρίσιμα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 19 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 18%

Τα συγκρίσιμα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε 13,4 εκατ. ευρώ αυξημένα κατά 18%

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα, ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της IDEAL Holdings, Λάμπρος Παπακωνσταντίνου, υπογράμμισε: «Η ανοδική πορεία των οικονομικών μας μεγεθών συνεχίστηκε και το α’ εξάμηνο ενισχύοντας τις θετικές προοπτικές για το σύνολο του 2026 και θέτοντας τις βάσεις για νέες επενδυτικές πρωτοβουλίες. Η εξαγορά του 25% μεριδίου της ΟΗΑ στην Kymora Limited επιβεβαιώνει τη στρατηγική μας να επενδύσουμε σε ευκαιρίες που εξασφαλίζουν ελκυστικές αποδόσεις, στοχεύοντας σε εσωτερικό βαθμό απόδοσης (IRR) άνω του 15% και απόδοση κεφαλαίου (CoC) 2,0x, και ενισχύουν την εμπιστοσύνη στο επενδυτικό πλάνο και την αναπτυξιακή δυναμική των εταιρειών μας. Με ισχυρή κεφαλαιακή βάση και σαφή επενδυτικό προσανατολισμό, παραμένουμε προσηλωμένοι στον στρατηγικό μας στόχο να συνεχίσουμε να δημιουργούμε προστιθέμενη αξία για τους μετόχους, τους ανθρώπους μας και την ελληνική οικονομία».