Η ΙDEAL Holdings αποκτά από την OHA το μειοψηφικό ποσοστό 25% της Kymora έναντι 118,75 εκατ. ευρώ

Σε συμφωνία με την Oak Hill Advisors (UK) LLP και τις συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες για την απόκτηση από την OHA του μειοψηφικού ποσοστού 25% στο κοινό εταιρικό όχημα Kymora Limited («CV») προχώρησε η IDEAL Holdings.

Η συμφωνία στην οποία προχώρησαν οι δύο συνεργαζόμενες εταιρείες κρίνεται σημαντικό τόσο για την OHA όσο και για την ΙDEAL Holdings που επενδύει με αυτό τον τρόπο το σύνολο των κεφαλαίων που άντλησε από την ΑΜΚ του περασμένου έτους.

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Το συμφωνηθέν τίμημα για το ποσοστό 25% της OHA ανέρχεται σε 118,75 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 112,75 εκατ. ευρώ σε μετρητά και 6 εκατ. ευρώ σε μετοχές της IDEAL (που αντιστοιχούν σε 1.000.000 ίδιες μετοχές, με τιμή 6,0 ευρώ ανά μετοχή).

Το τίμημα βασίζεται σε συμφωνηθείσα αποτίμηση του CV ύψους 475 εκατ. ευρώ. Με την ολοκλήρωση της Συναλλαγής, η IDEAL Holdings θα κατέχει το 100% της Kymora Limited.

Η Kymora Limited κατέχει:

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(i) το 100% του Byte Group,

(ii) το 70% της Αττικά Πολυκαταστήματα και

(iii) το 100% της Μπάρμπα Στάθης.

Το παραπάνω τίμημα σε μετρητά θα χρηματοδοτηθεί από τα διαθέσιμα μετρητά της IDEAL (συμπεριλαμβανομένης της πλήρους αξιοποίησης των 45 εκατ. ευρώ που αντλήθηκαν από την τελευταία Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου) και ενδεχομένως μέσω τραπεζικού δανεισμού.

Η συναλλαγή αναμένεται να ολοκληρωθεί έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2026. Σύμφωνα με τον Λάμπρο Παπακωνσταντίνου, Εκτελεστικό Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της IDEAL Holdings, «…Μέσω αυτής της συναλλαγής επενδύουμε το 100% των κεφαλαίων που αντλήσαμε από την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου του περασμένου έτους και δημιουργούμε αξία για τους μετόχους μας. Η OHA συνέβαλε στην αναπτυξιακή μας στρατηγική και στη δημιουργία αξίας για τις επενδύσεις μας. Επιπλέον, η επένδυση αυτή είναι συγκρίσιμη με μια «έμμεση» επαναγορά μετοχών, καθώς αυξάνουμε τη συμμετοχή μας στο υφιστάμενο χαρτοφυλάκιό μας, και αποτελεί πιο αποδοτική επιλογή σε σχέση με άλλες ευκαιρίες που εξετάσαμε τους τελευταίους 15 μήνες. Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι που η OHA συνεχίζει να στηρίζει την Εταιρεία ως μέτοχος. Η OHA θα εξακολουθήσει να θεωρείται συνεργάτης μας για μελλοντικές επενδύσεις, όπως ήδη προβλεπόταν στην αρχική συμφωνία».

«Είχαμε μια εξαιρετική συνεργασία με την IDEAL Holdings και είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι από την αξία που δημιουργήσαμε από κοινού. Ο Λάμπρος, η διοικητική ομάδα της IDEAL και οι διοικητικές ομάδες των Byte Group, Αττικά Πολυκαταστήματα και ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ έχουν επιτύχει εξαιρετικές επιδόσεις. Στηρίζουμε την απόφαση της IDEAL να ενοποιήσει την ιδιοκτησία αυτών των επενδύσεων και προσβλέπουμε στη συνέχιση της συνεργασίας μας ως μέτοχοι, καθώς η Εταιρεία προχωρά στην επόμενη φάση ανάπτυξής της», δήλωσε ο Αλέξης Αττεσλής, Co-Head of Europe and Partner, OHA.