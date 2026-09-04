H Huawei αύξησε κατά 9,55% τα έσοδά της στο α’ εξάμηνο και δεσμεύεται για νέες επενδύσεις

O κινεζικός τεχνολογικός κολοσσός της Huawei ανακοίνωσε έσοδα 467,82 δισ. γιουάν (περίπου 59,85 δισ. ευρώ) στο α’ εξάμηνο του 2026, με ετήσια αύξηση 9,55%.

Από τον Ιανουάριο μέχρι τον Ιούνιο, οι δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης (R&D) της Huawei αυξήθηκαν στα 121,38 δισ. γιουάν (περίπου 15,53 δισ. ευρώ) καταγράφοντας ρεκόρ, με ετήσια αύξηση 25,2%, αντιστοιχώντας σε ποσοστό 25,94% επί των συνολικών εσόδων.

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Σε μία ξεχωριστή ανακοίνωση που προηγήθηκε, η Huawei είχε τονίσει την αύξηση των επενδύσεων R&D σε στρατηγικούς τομείς, συμπεριλαμβανομένης της διασυνδεσιμότητας, της πληροφορικής, των τερματικών ηλεκτρονικού νέφους υπολογιστών, της έξυπνης οδήγησης, αλλά και της τεχνητής νοημοσύνης.

Η κινεζική εταιρεία δεσμεύτηκε για την ενσωμάτωση δυνατοτήτων τεχνητής νοημοσύνης κι ασφάλειας σε κάθε προϊόν και δίκτυό της, ώστε να ενισχύσει αποφασιστικά την ανταγωνιστικότητά της.