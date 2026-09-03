ΔΕΗ: Η Goldman Sachs ανεβάζει τον πήχη στα 27 ευρώ και βλέπει προστιθέμενη αξία από τα data centers

Άλμα στην τιμή της μετοχής της ΔΕΗ βλέπει η Goldman Sachs από τα data centers, για δραστηριότητα που θα δημιουργήσει αξία για την εταιρεία σύμφωνα με τους αναλυτές.

H ΔΕΗ είναι η πρώτη εταιρεία κοινής ωφέλειας στο χαρτοφυλάκιο που καλύπτει η Goldman Sachs, η οποία στοχεύει στη δημιουργία αξίας από τα κέντρα δεδομένων στο πλαίσιο μιας διαφοροποιημένης προσέγγισης.

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Σύμφωνα με αυτό το μοντέλο, η ΔΕΗ θα ελέγχει και θα αναπτύσσει κέντρα δεδομένων μεγάλης κλίμακας παράλληλα με hyperscalers, δημιουργώντας έσοδα από μισθώσεις υποδομών και από την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος και συνδεσιμότητας μέσω οπτικών ινών.

«Βλέπουμε πολλά ελκυστικά χαρακτηριστικά σε αυτό το μοντέλο, συμπεριλαμβανομένων μακροπρόθεσμων ταμειακών ροών και καλύτερης ορατότητας εσόδων», αναφέρουν οι αναλυτές.

Αν και βρίσκεται εκτός της παραδοσιακής επιχειρηματικής δραστηριότητάς της, το προφίλ κινδύνου της ΔΕΗ μπορεί να είναι χαμηλότερο από την αρχική εκτίμηση, καθώς ένας anchor customer θα μοιράζεται τον αναπτυξιακό κίνδυνο, αποφεύγοντας έτσι τον τεχνολογικό κίνδυνο ή τον κίνδυνο χρήσης. Εάν η ΔΕΗ επιτύχει, το εγχείρημα αυτό θα μπορούσε να γίνει μια επιπλέον πλατφόρμα ανάπτυξης μετά το 2030.

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Η Goldman Sachs αναφέρει σε έκθεση της για τη ΔΕΗ ότι είναι κοντά η πρώτη ανακοίνωση συνεργασίας για data centers με έναν hyperscaler.

Η συμφωνία αναμένεται να καλύπτει ισχύ 300 MW, με την κατασκευή να ξεκινά αργότερα φέτος και στόχο την έναρξη λειτουργίας το 2028. Αυτό θα αντιπροσωπεύει την πρώτη φάση του κόμβου datacenter της ΔΕΗ στην Κοζάνη στην Ελλάδα, ο οποίος θα μπορούσε σταδιακά να επεκταθεί σε 1 GW ή ακόμη και σε 2 GW σε μεταγενέστερο στάδιο.

Η ώθηση από το data center της Κοζάνης

Το τρέχον σχέδιο της ΔΕΗ προβλέπει μόνο την πρώτη φάση του data center της Κοζάνης (300 MW). Ωστόσο, εάν η ΔΕΗ επεκτείνει σταδιακά την Κοζάνη σε 1 GW την περίοδο 2028-33, οι αναλυτές εκτιμούν ότι αυτό θα μπορούσε να αποφέρει περίπου 10% αύξηση EBITDA σε σχέση με το βασικό σενάριο από το 2030 και περαιτέρω άνοδο της μετοχής περίπου 20% από τα τρέχοντα επίπεδα.

Με την παραδοχή ότι ο IRR (Internal Rate of Return) έναντι του WACC (Weighted Average Cost of Capital) κυμαίνεται περίπου σε 1,5x, αυτό υπονοεί προστιθέμενη αξία περίπου 4 ευρώ/μετοχή. Η περαιτέρω ανάπτυξη του έργου θα φέρει επιπλέον αξία.