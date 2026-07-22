AKTOR: Προσφορές κάτω των 11,25 ευρώ δεν θα ληφθούν υπόψη στην ΑΜΚ

Έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον εκδηλώνεται στην Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου (ΑΜΚ) της AKTOR για την οποία κλείνει σήμερα το βιβλίο προσφορών.

Η προσφορά, στο πλαίσιο της ΑΜΚ της ΑΚTOR, έχει ξεπεράσει τις προσδοκίες της αγοράς, καθώς το ζητούμενο ποσό, ήτοι 650 εκατ. ευρώ, έχει υπερκαλυφθεί πάνω από τρεις φορές, σύμφωνα με τις πληροφορίες.

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Ως αποτέλεσμα, η εταιρεία ανακοίνωσε ότι προσφορές κάτω των 11,25 ευρώ ανά νέα μετοχή, που υποβληθήκαν από το άνοιγμα του βιβλίου προσφορών, πιθανότατα δεν θα ληφθούν υπόψη για τους σκοπούς της κατανομής.

Σύμφωνα με χρηματιστηριακή ανακοίνωση οι εντολές που ελήφθησαν έως τις 21 Ιουλίου 2026, αντιπροσωπεύουν ζήτηση πολλαπλάσια του αριθμού των νέων μετοχών που είναι διαθέσιμες στην τιμή αυτή.

Υπενθυμίζεται ότι η ΑΜΚ έτρεχε με μέγιστη τιμή διάθεσης 13,52 ευρώ ανά μετοχή σε μετρητά ενώ χθες η εταιρεία είχε ανακοινώσει ότι το εύρος των προσφορών θα κυμανθεί μεταξύ 11,25 ευρώ και 2 ευρώ ανά μετοχή.

Με την ολοκλήρωση της ΑΜΚ ύψους 650 εκατ. ευρώ και σε συνδυασμό με την έκδοση του ομολογιακού δανείου ύψους 300 εκατ. ευρώ ολοκληρώνεται μια προσπάθεια 4 ετών για να την ανάδειξη της AKTOR σε έναν ισχυρό όμιλο, όπως τόνισε πρόσφατα, στη γενική συνέλευση των μετόχων, ο Αλέξανδρος Εξάρχου.