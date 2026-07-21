H Morgan Stanley επιβεβαιώνει τις προοπτικές των ελληνικών τραπεζών, τι βλέπει ενόψει αποτελεσμάτων β’ τριμήνου

«Ψήφο εμπιστοσύνης» δίνει στις μετοχές των ελληνικών τραπεζών η Morgan Stanley η οποία σε έκθεση της για τον κλάδο ενόψει των αποτελεσμάτων β’ τριμήνου προβλέπει διατήρηση της δυναμικής εσόδων και κερδοφορίας.

Η Morgan Stanley διατηρεί σύσταση υπεραπόδοσης (overweight) για τις μετοχές Πειραιώς, Eurobank και Alpha Bank και ουδέτερη σύσταση (equal-weight) για Εθνική και CrediaBank.

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Ο οίκος δίνει τιμή – στόχο στα 1,16 ευρώ για την CrediaBank, στα 11,30 ευρώ για την Πειραιώς, στα 4,90 ευρώ για τη Eurobank, στα 4,90 ευρώ για την Alpha Bank και 17,20 ευρώ για την Εθνική.

Τι περιμένει από τα αποτελέσματα

Η Morgan Stanley έχει δώσει τις προβλέψεις της για τα μεγέθη β’ τρίμηνου που θα ανακοινώσουν οι τράπεζες μέσα στον Ιούλιο. Αναλυτικά:

Για την Πειραιώς προβλέπει καθαρά κέρδη 324 εκατ. ευρώ στο β’ τρίμηνο, 7% υψηλότερα από τις εκτιμήσεις, με τα βασικά προ προβλέψεων κέρδη να είναι 2% καλύτερα από τις προσδοκίες, λόγω των καθαρών εσόδων από τόκους και των εσόδων από υπηρεσίες. Βλέπει τον δείκτη CET1(που δείχνει πόσο ισχυρή είναι κεφαλαιακά μια τράπεζα) στο 12,8%, 6 μονάδες βάσης χαμηλότερα από τις προσδοκίες. Κατά την άποψή της, η Πειραιώς έχει περιθώριο να αναβαθμίσει τις προβλέψεις για τα ΝΙΙ (καθαρά έσοδα από τόκους) του 2026 κατά 5% και το guidance για τις προμήθειες του 2028 κατά 14%. Παράλληλα, αναβαθμίζει την εκτίμησή της για τα κέρδη ανά μετοχή της Πειραιώς κατά 1% λόγω των ΝΙΙ.

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Για την Eurobank περιμένει καθαρά κέρδη 414 εκατ. ευρώ, 7,8% υψηλότερα από τις εκτιμήσεις. Τα βασικά κέρδη αναμένεται να αυξηθούν κατά 2%, χάρη στα καθαρά έσοδα από τόκους και τις προμήθειες. Παράλληλα, συμφωνεί με τις εκτιμήσεις για τον δείκτη CET1 στο 15,4% (σταθερός από τρίμηνο σε τρίμηνο), ενώ αναμένει ότι η διοίκηση θα αναβαθμίσει τις εκτιμήσεις για τα ΝΙΙ για το 2026 κατά 6%, 1% πάνω από τις εκτιμήσεις της αγοράς, και βλέπει τα έσοδα από προμήθειες για το 2026 3% πάνω από τις εκτιμήσεις. Επίσης, αναβαθμίζει τα EPS για την περίοδο 2026-28 κατά 2-3%, κυρίως χάρη στα έσοδα από προμήθειες.

Για την Alpha Bank, βλέπει καθαρά κέρδη 244 εκατ. ευρώ, 1,7% πάνω από τις προβλέψεις, ενώ εκτιμά ότι τα έσοδα από προμήθειες θα κινηθούν 26% πάνω από τις προβλέψεις, χάρη στο μέρισμα της Prodea (περίπου 40 εκατ. ευρώ). Τα υποκείμενα έσοδα θα μπορούσαν να ξεπεράσουν τις προβλέψεις κατά 2%, χάρη στις εξαιρετικές προμήθειες στον τομέα της επενδυτικής τραπεζικής, την ισχυρή πρόβλεψη για μερίσματα και τις προμήθειες δανείων. Προβλέπει τα NII για το 2026 3% πάνω από το guidance), ενώ αναμένει τον δείκτη CET1 στο 14,7% στο β’ τρίμηνο, σύμφωνα με τις προβλέψεις.

Για την Εθνική αναμένει καθαρά κέρδη 315 εκατ. ευρώ, περίπου 6% πάνω από τις εκτιμήσεις, ενώ τα βασικά προ προβλέψεων κέρδη θα ανέλθουν σε 1,5% πάνω από τις εκτιμήσεις, χάρη στα καθαρά έσοδα από τόκους και τα τέλη. Παράλληλα, αναμένει ότι η τράπεζα θα αναβαθμίσει τις εκτιμήσεις για τα ΝΙΙ σε +5% σε ετήσια βάση, ενώ ο CET1 θα διαμορφωθεί στο 17,4%, αμετάβλητος σε τριμηνιαία βάση.

Για την CrediaBank αναμένει καθαρά κέρδη 9 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 12% σε τριμηνιαία βάση, χάρη στα καθαρά έσοδα από τόκους (+12% σε τριμηνιαία βάση), τα έσοδα από προμήθειες (+10% σε τριμηνιαία βάση), τον δείκτη κόστους προς έσοδα 55% και το κόστος κινδύνου 50 μονάδων βάσης. Η Morgan Stanley εκτιμά ότι η Crediabank θα επιδείξει ισχυρότερη ανάπτυξη δανείων και αύξηση του κόστους καταθέσεων σε σύγκριση με τους ανταγωνιστές της, λαμβάνοντας υπόψη τη στρατηγική και το επιχειρηματικό της μοντέλο. Εκτιμά τον δείκτη CET1 στο 16%, μειωμένο κατά 60 μονάδες βάσης σε τριμηνιαία βάση.