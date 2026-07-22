ElvalHalcor: Πρεμιέρα για τις νέες μετοχές της ΑΜΚ των 250 εκατ. ευρώ – Επενδύσεις 455 εκατ. ευρώ σε αλουμίνιο και χαλκό

Επίσημη πρώτη σήμερα για την διαπραγμάτευση των νέων μετοχών της βιομηχανίας ElvalHalcor, μετά την επιτυχημένη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου.

Το παραδοσιακό καμπανάκι χτύπησε ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της βιομηχανίας, Κωνσταντίνος Κατσαρός, παρουσία στελεχών του ομίλου, καθώς και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και του χρηματιστηρίου, μεταξύ των οποίων ο Διευθύνων Σύμβουλος του Euronext Athens, Γιάννης Κοντόπουλου, που τόνισε την ισχυρή παρουσία θεσμικών και ιδιωτών επενδυτών στην ΑΜΚ.

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Σημειώνεται ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της ElvalHalcor αποφάσισε να αποδεχθεί προσφορές συνολικού ποσού 250 εκατ. ευρώ, ήτοι διάθεση 59.523.810 νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,39 ευρώ έκαστη, οι οποίες διατέθηκαν στην τιμή των 4,20 ευρώ ανά μετοχή.

Οι νέες μετοχές διατέθηκαν παράλληλα μέσω:

(i) δημόσιας προσφοράς στην Ελλάδα σε ιδιώτες επενδυτές και ειδικούς επενδυτές και

(ii) ιδιωτικής τοποθέτησης εκτός Ελλάδας

Σε σχέση με την ελληνική Δημόσια Προσφορά, η Τράπεζα Eurobank ενήργησε ως Σύμβουλος Έκδοσης, η Τράπεζα Eurobank, η AXIA Ventures Group, η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδοςκαι η Τράπεζα Πειραιώς ενήργησαν ως Συντονιστές Τοποθέτησης και η Ambrosia Capital Hellas Μονοπρόσωπη Α.Ε.Π.Ε.Υ., η BETA Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ., η EUROXX Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ., η Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. και η Τράπεζα Optima bank ενήργησαν ως Τοποθετούντες.

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Σε σχέση με τη Διεθνή Προσφορά, η Goldman Sachs Bank Europe και η UBS Europe ενήργησαν ως από κοινού γενικοί συντονιστές και από κοινού διαχειριστές του Βιβλίου Προσφορών, η Τράπεζα Eurobank, η AXIA Ventures Group, η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος και η Τράπεζα Πειραιώς ενήργησαν ως Συνδιαχειριστές του Βιβλίου Προσφορών και η Ambrosia Capital Hellas Μονοπρόσωπη Α.Ε.Π.Ε.Υ., η BETA Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ., η EUROXX Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ., η Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. και η Τράπεζα Optima bank Α.Ε. ως Συνδιαχειριστές του

Βιβλίου Προσφορών.

Η περίοδος της Συνδυασμένης Προσφοράς ολοκληρώθηκε στις 16 Ιουλίου 2026 και η συνολική ζήτηση στην τιμή διάθεσης που εκδηλώθηκε από επενδυτές που συμμετείχαν ανήλθε σε 163.387.668 μετοχές, που αντιστοιχεί σε ποσό περίπου 686.228.206 ευρώ υπερκαλύπτοντας έτσι κατά προσέγγιση 2,75 φορές το ποσό των 250 εκατ. ευρώ που ζητούσε η εταιρεία.

Η κατανομή των νέων μετοχών

Οι νέες μτοχές κατανεμήθηκαν τελικώς μεταξύ της ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς και της διεθνούς

Προσφοράς ως εξής:

(i) 14.880.952 μετοχές ή 25% του συνόλου κατανεμήθηκαν σε ιδιώτες επενδυτές και

(ii) 44.642.858 μετοχές ή 75% σε επενδυτές που συμμετείχαν στη Διεθνή Προσφορά

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά 23.214.285,90 ευρώ και ανέρχεται σε 169.558.504,44 ευρώ διαιρούμενο σε 434.765.396 μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,39 ευρώ έκαστη.

Σημειώνεται τέλος ότι τα καθαρά αντληθέντα κεφάλαια από τη Συνδυασμένη Προσφορά, μετά την αφαίρεση των εκτιμώμενων δαπανών έκδοσης ποσού περίπου 13 εκατ. ευρώ (μετά ΦΠΑ), ανήλθαν σε 237 εκατ. ευρώ και θα χρησιμοποιηθούν από την εταιρεία για την κάλυψη μέρους των αναγκών χρηματοδότησης του πενταετούς (2026-2030) Επιχειρηματικού Σχεδίου της. Κεφάλαια περίπου 455 εκατ. ευρώ θα διατεθούν στον κλάδο αλουμινίου και χαλκού.

Επενδύσεις στον κλάδο του Αλουμινίου

Στόχος είναι η χρηματοδότηση

(i) της κατασκευής νέου εργοστασίου ψυχρής έλασης, μαζί με τις υποστηρικτικές

υποδομές, και

υποδομές, και (ii) της ανάπτυξης νέας μονάδας χύτευσης εστιασμέν ανακυκλωμένα υλικά, συμπεριλαμβανομένων των υποστηρικτικών υποδομών και

Επενδύσεις στον κλάδο χαλκού

Στον κλάδο του χαλκού στόχος είναι η χρηματοδότηση μέρους