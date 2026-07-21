ElvalHalcor: Ψήφος εμπιστοσύνης από τους θεσμικούς, υπερκάλυψη 2,75 φορές της ΑΜΚ των 250 εκατ. ευρώ

Έντονη παρουσία θεσμικών επενδυτών σημειώθηκε στην ΑΜΚ (Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου) της βιομηχανίας ElvalHalcor ύψους 250 εκατ. ευρώ.

Η βιομηχανία Elvalhalcor ανακοίνωσε ότι η προσφορά στο πλαίσιο της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου υπερκαλύπτεται περίπου 2,75 φορές.

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Όπως αναφέρει ανακοίνωση της ElvalHalcor, η έναρξη διαπραγμάτευσης των 59.523.810 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών στη ρυθμιζόμενη αγορά της Euronext Athens ορίστηκε για τις 22 Ιουλίου 2026.

Με την πιστοποίηση της πλήρους καταβολής της αύξησης, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο διαμορφώνεται πλέον στα 169.558.504,44 ευρώ, διαιρούμενο σε 434.765.396 μετοχές.

Η τιμή διάθεσης των μετοχών βρίσκεται στα 4,20 ευρώ, ενώ οι επενδύσεις εστιάζουν στην αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας, την ενίσχυση της ανακύκλωσης και τη βελτίωση της επιχειρησιακής αποτελεσματικότητας.

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Τα καθαρά αντληθέντα κεφάλαια από τη συνδυασμένη προσφορά, μετά την αφαίρεση των εκτιμώμενων δαπανών έκδοσης ποσού περίπου 13 εκατ. ευρώ (μετά ΦΠΑ), ανήλθαν σε 237 εκατ. ευρώ και θα χρησιμοποιηθούν από την εταιρεία για την κάλυψη μέρους των αναγκών χρηματοδότησης του πενταετούς (2026-2030) επιχειρηματικού σχεδίου της εταιρείας, όπως αυτό επικαιροποιήθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας την 18η Ιουνίου 2026.