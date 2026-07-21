Η ΟΠΤΙΜΑ παρουσίασε κύκλο εργασιών 222,5 εκατ. ευρώ το 2025 με αύξηση 3,9%

Η εταιρεία ΟΠΤΙΜΑ ΑΕ επιβεβαίωσε πως βρίσκεται σε τροχιά ανάπτυξης στον κλάδο των τυροκομικών, καθώς για το 2025 ο κύκλος εργασιών της παρουσίασε αύξηση κατά 3,9%, σε σύγκριση με το 2024.

Συγκεκριμένα, ο κύκλος εργασιών της εταιρείας που δραστηριοποιείται στον κλάδο τυροκομικών διαμορφώθηκε πέρυσι στα 222,5 εκατ. ευρώ έναντι 214,1 εκατ. ευρώ το 2024, παρουσιάζοντας αύξηση 3,9%. Αντίστοιχα, αυξήθηκαν και τα κέρδη προ φόρων, τα οποία ανήλθαν σε 11,3 εκατ., ενισχυμένα από την αύξηση πωλήσεων και τον εξορθολογισμό του μείγματος προϊόντων και πελατών σε Ελλάδα και εξωτερικό.

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Στην ελληνική αγορά η ΟΠΤΙΜΑ διατήρησε την πρώτη θέση στην κατηγορία του τυριού, ενισχύοντας το μερίδιο αγοράς της από 13.4% σε 13.6%, διευρύνοντας περαιτέρω την απόστασή της από τον δεύτερο παίκτη της αγοράς. Η πορεία αυτή, σύμφωνα με την εταιρεία, είναι αποτέλεσμα της συνεχούς ενίσχυσης των brands του χαρτοφυλακίου της (ΗΠΕΙΡΟΣ, Adoro, Dirollo, Λεβέτι, Λογάδι, Ορεινές Πλαγιές, Ταλαγάνι Αποστόλου και Kerrygold).

Στις εξαγωγές, οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 3.8%, με σημαντική ανάπτυξη σε μεγάλες αγορές φέτας, όπως αυτές της Γαλλίας και της Ιταλίας.

«Για μια ακόμη χρονιά τα οικονομικά αποτελέσματα δικαιώνουν τις στρατηγικές μας προτεραιότητες στην Ελλάδα και το εξωτερικό, τόσο στο κανάλι της λιανικής όσο και στο Β2Β. Σε ένα δύσκολο περιβάλλον, με δομικές αλλαγές και προκλήσεις σε επίπεδο ανταγωνισμού και προμήθειας πρώτων υλών, καταφέραμε να τοποθετήσουμε τα προϊόντα μας στο τραπέζι περισσότερων νοικοκυριών, ενώ ταυτόχρονα βελτιώσαμε την αποδοτικότητα της εμπορικής μας δραστηριότητας με σημαντικές παρεμβάσεις στο μείγμα πελατών και προϊόντων που επενδύουμε», αναφέρει σχετικά η διοίκηση της εταιρείας.