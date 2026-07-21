Ευρωπαϊκές τράπεζες: Τόκοι, δάνεια και συναλλαγές για deals ενισχύουν τα κέρδη – Ανοίγει ο χορός των αποτελεσμάτων β’ τριμήνου

To παράδειγμα των αμερικανικών τραπεζών, που ανακοίνωσαν αύξηση εσόδων, προβλέπεται να ακολουθήσουν οι ευρωπαϊκές τράπεζες αυτή την εβδομάδα, με αυξήσεις κερδών στο β’ τρίμηνο χάρης στα υψηλότερα επιτόκια και σε ορισμένες περιπτώσεις λόγω του trading και των επενδυτικών τραπεζικών υπηρεσιών.

Πάντως, τα βασικά κέρδη των ευρωπαϊκών τραπεζών σε ετήσια βάση προβλέπεται να είναι χαμηλότερα και οι επενδυτές αναμένεται να εστιάσουν την προσοχή τους σε τυχόν ενδείξεις ότι ο πόλεμος στο Ιράν θα έχει επιπτώσεις.



Η Goldman Sachs προβλέπει αύξηση 11% στα κέρδη προ φόρων του β’ τριμήνου για τις ευρωπαϊκές τράπεζες, χάρη στην αύξηση των δανείων, τα βελτιωμένα περιθώρια κέρδους, τα επιτόκια που παραμένουν υψηλότερα από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν, την αύξηση των μη επιτοκιακών εσόδων αλλά και τη μείωση του κόστους.

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Ειδικά για τις ελληνικές τράπεζες ο αμερικανικός οίκος αύξησε τις τιμές στόχους: για την τιμή Alpha Bank στα 5,20 ευρώ από 5,10 ευρώ με σύσταση αγοράς όπως και για τη Eurobank, με τιμή στόχο στα 5,20 ευρώ από 5,10 ευρώ. Για την Τράπεζα Πειραιώς ο οίκος διατηρεί σύσταση αγοράς με τιμή στόχο στα 11,25 ευρώ από 11 ευρώ ενώ για την Εθνική Τράπεζα βλέπει τιμή στόχο στα 18,50 ευρώ από 18 ευρώ και επαναλαμβάνει ουδέτερη σύσταση.

Η ιταλική τράπεζα UniCredit -η οποία πλησιάζει στο να αναλάβει τον έλεγχο της γερμανικής Commerzbank σε ένα από τα μεγαλύτερα τραπεζικά deals στην Ευρώπη εδώ και δεκαετίες- και η ισπανική Santander ανοίγουν τον χορό των ανακοινώσεων αποτελεσμάτων αύριο Τετάρτη (22.7.2026) ενώ θα ακολουθήσει η γαλλική BNP Paribas την Πέμπτη.

Την επόμενη εβδομάδα ανακοινώνει αποτελέσματα η βρετανική Barclays, η γερμανική Deutsche Bank, η ελβετική UBS και η ισπανική BBVA. Οι ελληνικές τράπεζες παίρνουν σειρά την πρώτη εβδομάδα του Αυγούστου.

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Οι ευρωπαϊκές τράπεζες, χάρης στην αυξημένη κερδοφορία τους έχουν αναδειχθεί σε ελκυστικές επενδυτικές επιλογές, με τον Δείκτη Τραπεζών EURO STOXX να έχει διπλασιάσει την αξία του τα τελευταία δύο χρόνια, φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο από την οικονομική κρίση του 2007-2008.

Η ανάκαμψη έρχεται μετά από μια δεκαετία αδυναμίας εν μέσω ισχυρού ανταγωνισμού από τις ΗΠΑ.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε την περασμένη εβδομάδα σχέδια για την χαλάρωση των περιορισμών στις συγχωνεύσεις τραπεζών και για την άρση των εμποδίων στις διασυνοριακές τραπεζικές δραστηριότητες, με στόχο την ενίσχυση του κλάδου.

Υπάρχουν πάντως κάποιες ανησυχίες, αν και συγκρατημένες, σχετικά με την αύξηση των προβλέψεων για επισφαλή χρέη και για επιπτώσεις λόγω της επιβράδυνσης της ανάπτυξης σε κάποιες ευρωπαϊκές οικονομίες.

Σύμφωνα με ανάλυση του Reuters η αστάθεια στις χρηματοπιστωτικές αγορές που προκλήθηκε από τον πόλεμο στο Ιράν έχει ευνοήσει τις χρηματιστηριακές συναλλαγές, ενώ οι μεγάλες συμφωνίες συγχωνεύσεων και εξαγορών (M&A) και οι δημόσιες εγγραφές (IPO) τροφοδότησαν τα έσοδα από τις επενδυτικές συναλλαγές μέσω τραπεζών.

Ωστόσο, οι αμερικανικές τράπεζες συνεχίζουν να ξεπερνούν σε απόδοση τις ευρωπαϊκές ενώ παράλληλα κατακτούν μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς στην Ευρώπη.

Σε συνέχεια ανακοινώσεων αρκετών κολοσσών της Wall Street για αύξηση εσόδων άνω του 30%, η Morgan Stanley γνωστοποίησε προβλέψεις για την UBS, όπου εκτιμά έσοδα επενδυτικής τραπεζικής 21% για το β’ τρίμηνο, αλλά μόλις 7% για την BNP Paribas και 2% για την Societe Generale αφότου.

Οι αναλυτές της Morgan Stanley συνιστούν στους πελάτες τους να αγοράζουν μετοχές της Deutsche Bank, σχολιάζοντας ότι πρόκειται για την φθηνότερη τράπεζα στο καλάθι μετοχών που παρακολουθεί, συγκριτικά π.χ. με την UBS, που πιθανόν επηρεάζεται από την αβεβαιότητα σχετικά με τον αντίκτυπο των νέων ελβετικών κανονισμών.