Άλμα επιβατικής κίνησης στα 14 αεροδρόμια που διαχειρίζεται η Fraport Greece – Ισχυρό προβάδισμα από Βρετανούς τουρίστες

Ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνης δίνουν στην Ελλάδα οι Βρετανοί τουρίστες κάτι που επιβεβαιώνουν τα στοιχεία της Fraport Greece για την κίνηση τον Ιούλιο στα 14 περιφερειακά αεροδρόμια που διαχειρίζεται.

Πάνω από 1,4 εκατομμύρια Βρετανοί τουρίστες επισκέφτηκαν νησιά και τουριστικές περιοχές σε όλη τη χώρα, μόνο τον Ιούλιο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Fraport Greece για την επιβατική κίνηση που αναδεικνύουν την συγκεκριμένη εθνικότητα σε αδιαφιλονίκητο πρωταγωνιστή.

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Ειδικότερα, τον Ιούλιο διακινήθηκαν μέσω των 14 περιφερειακών αεροδρομίων που διαχειρίζεται η Fraport Greece 1.431.733 Βρετανοί ταξιδιώτες έναντι 1.356.425 τον Ιούλιο του 2025, ήτοι αύξηση κατά 75.308 επιβάτες ή πάνω από 5,5%.

Στην καρδιά του καλοκαιριού συνεχίζονται οι υψηλές επιδόσεις σε όλα τα αεροδρόμια που αναπτύσσει η εταιρεία καθώς τον Ιούλιο η συνολική επιβατική κίνηση έφτασε τα 6,9 εκατομμύρια επιβάτες σημειώνοντας αύξηση της τάξης του 5,4% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025.

Διακινήθηκαν πάνω από 353.000 περισσότεροι επιβάτες επιβεβαιώνοντας τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα των ελληνικών τουριστικών προορισμών.

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Όπως είναι αναμενόμενο ώθηση στην επιβατική κίνηση δίνουν οι ξένοι τουρίστες, με την διεθνή επιβατική κίνηση, σύμφωνα με τα στοιχεία της Fraport Greece, να ανέρχεται σε 5,97 εκατομμύρια επιβάτες, με αύξηση κατά 5,2% ή κατά 293.000 επιβάτες σε ετήσια βάση.

Οι προορισμοί με την μεγαλύτερη κίνηση

Η Ρόδος σημείωσε πρωτιά με 1,26 εκατομμύρια επιβάτες τον Ιούλιο καταγράφοντας αύξηση κατά 70.000 επιβάτες ή 5,5% σε σχέση με πέρυσι ενώ ακολούθησε η Θεσσαλονίκη με αύξηση 7,6% ή επιπλέον 67.000 επιβάτες. Η Κέρκυρα σημείωσε άνοδο κατά 65.000 επιβάτες ή 7,0% ενώ σημαντική ενίσχυση παρατηρήθηκε στα αεροδρόμια των Χανίων, με αύξηση 5,6% (επιπλέον 42.000 επιβάτες), της Μυκόνου με αύξηση 5,8%, της Κεφαλονιάς με αύξηση 9,7%, της Σκιάθου με αύξηση 12% και του Ακτίου με αύξηση 5,7%.

Οι εθνικότητες που πρωταγωνιστούν

Η εθνικότητα που πρωταγωνιστεί στους νησιωτικούς και ηπειρωτικούς προορισμούς είναι οι Βρετανοί. Ακολουθούν με διαφορά οι Γερμανοί και οι Ιταλοί, με 860.140 και 742.009 επιβάτες αντίστοιχα ενώ οι Έλληνες επιβάτες τον Ιούλιο ήταν 957.474. Αυξημένη ροή επισκεπτών παρατηρείται και από άλλες ευρωπαϊκές αγορές, με τη λίστα να συμπληρώνουν Πολωνοί, Ρουμάνοι, Σλοβάκοι κ.ο.κ..