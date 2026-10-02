AWG: Η εταιρεία επικοινωνίας στο μέλλον δεν θα μοιάζει καθόλου με διαφημιστική εταιρεία!

Υπάρχουν εποχές στις οποίες οι εταιρείες μεγαλώνουν και υπάρχουν εποχές στις οποίες πρέπει να αλλάξουν μορφή. Η επικοινωνία βρίσκεται σήμερα ακριβώς σε ένα τέτοιο σημείο. Η διαφήμιση συναντά την Τεχνητή Νοημοσύνη, το digital τη στρατηγική, το περιεχόμενο την τεχνολογία και η παραγωγή καλείται να λειτουργεί σχεδόν σε πραγματικό χρόνο.

Την ίδια στιγμή, οι επιχειρήσεις δεν αναζητούν πλέον διαφορετικούς συνεργάτες για κάθε διαφορετικό πρόβλημα. Αναζητούν έναν μηχανισμό που μπορεί να αναλάβει την ευθύνη από την ιδέα μέχρι την υλοποίηση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Από αυτή τη λογική γεννιέται η AWG

Η AWGMeta και η Grafima Print ενώνουν δυνάμεις, ανθρώπους, υποδομές και τεχνογνωσία, δημιουργώντας έναν από τους πληρέστερους ανεξάρτητους μηχανισμούς επικοινωνίας, τεχνολογίας και παραγωγής στην ελληνική αγορά. Τα ψηφιακά σημεία επαφής με την αγορά παραμένουν τα ίδια. Το awgmeta.com και τα social media της AWGMeta συνεχίζουν να αποτελούν το κεντρικό πρόσωπο του οικοσυστήματος προς τα έξω. Αυτό που αλλάζει βρίσκεται πίσω από την οθόνη.

150 άνθρωποι. 2.500 πελάτες. Μία μηχανή

Στρατηγική, advertising, branding, δημιουργικό, digital marketing, social media, public relations, content, web development, Artificial Intelligence, εφαρμογές, media, εκτυπώσεις, παραγωγή, ειδικές κατασκευές και ολοκληρωμένη υλοποίηση μπορούν πλέον να λειτουργούν κάτω από μία κοινή επιχειρησιακή λογική. Δεν πρόκειται απλώς για την πρόσθεση δύο εταιρειών. Είναι μια προσπάθεια να αφαιρεθούν τα σύνορα που για δεκαετίες χώριζαν τις διαφορετικές ειδικότητες της επικοινωνίας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο τιμόνι του νέου εγχειρήματος βρίσκεται ο Θοδωρής Ευθυμιάδης, αναλαμβάνοντας τη διοίκηση ενός σημαντικά μεγαλύτερου σχήματος σε ανθρώπους, δυνατότητες και φιλοδοξία.

Τη θέση του Γενικού Διευθυντή αναλαμβάνει ο Αλέξαντρος Ζoβόλιας, με αποστολή να μετατρέψει αυτή τη δεξαμενή ανθρώπων, τεχνογνωσίας και διαφορετικών disciplines σε έναν ενιαίο, γρήγορο και αποτελεσματικό οργανισμό.

Στον στρατηγικό και επιχειρηματικό πυρήνα του νέου σχήματος συμμετέχουν οι Co-Founders της AWGMeta, Σπύρος Σεριάτος και Άκης Λιάντζουρας, και στο New Business τον έμπειρο Βασίλη Παπαστάθη.

Η AWGMeta διατηρεί παράλληλα τη στρατηγική συνεργασία της σε θέματα Public Affairs με τον πρώην υπουργό Άρη Σπηλιωτόπουλο, καθώς και τη σχέση της με το The Livingston Group στην Ουάσιγκτον, αποκτώντας πρόσβαση σε ένα διεθνές δίκτυο κυβερνητικών, θεσμικών και επιχειρηματικών σχέσεων.

Ιδιαίτερη σημασία έχει και η στρατηγική συμμαχία της AWG με τη WIZION GROUP του Πλάτωνα Μαλικούρτη, μία από τις σημαντικότερες εταιρείες ανάπτυξης δικτύων στην Ελλάδα. Η συνεργασία συνδυάζει την τεχνογνωσία της WIZION στο franchise με τις δυνατότητες της AWG σε επικοινωνία, τεχνολογία και AI, καθώς και με το εξειδικευμένο εργαλείο FranchiseBook AI, δημιουργώντας ένα ολοκληρωμένο μοντέλο υποστήριξης επιχειρήσεων που θέλουν να αναπτυχθούν ταχύτερα και πιο οργανωμένα.

Αν όμως η μία πλευρά του νέου σχήματος είναι η εμπειρία, η άλλη είναι ξεκάθαρα το μέλλον.

Η AWGMeta έχει επενδύσει συστηματικά στην Τεχνητή Νοημοσύνη, όχι ως ακόμη ένα εργαλείο παραγωγής περιεχομένου αλλά ως νέα επιχειρηματική υποδομή. Η διάκριση μέσω της πλατφόρμας Base44, όπου η εταιρεία έχει καταταχθεί στην 9η θέση μεταξύ περίπου 300.000 agencies και 2.000.000 χρηστών διεθνώς, αποτελεί μία μόνο ένδειξη αυτής της κατεύθυνσης.

Στο AWGMeta War Room, που παραμένει στις εγκαταστάσεις του Πικερμίου, έχουν ήδη αναπτυχθεί ιδιόκτητα εργαλεία και πλατφόρμες για political intelligence, content, media, τουρισμό, franchise, social networking και εξειδικευμένες επιχειρηματικές εφαρμογές. Η εταιρεία εξελίσσεται έτσι από χρήστη τεχνολογίας σε δημιουργό δικών της τεχνολογικών προϊόντων.

Αυτή η τεχνολογική δυνατότητα συναντά τώρα την πραγματική παραγωγική ισχύ της Grafima.

Με καθετοποιημένη παραγωγή, ψηφιακές και offset εκτυπώσεις, large format εφαρμογές, in-store & promotions, event management, digital signage, studio εικονοληψίας και φωτογράφισης και σημαντικό μέρος της παραγωγής in-house, μια ιδέα δεν χρειάζεται πλέον να τελειώνει στο PowerPoint. Μπορεί να σχεδιαστεί, να αναπτυχθεί, να παραχθεί, να διανεμηθεί και να μετρηθεί από τον ίδιο οργανισμό.

Όμως ίσως το πιο ενδιαφέρον στοιχείο της AWG δεν είναι ούτε οι αριθμοί ούτε τα βραβεία ούτε η τεχνολογία. Είναι η αρχιτεκτονική της. Για δεκαετίες η αγορά οργανώθηκε σε κουτιά: advertising agency, digital agency, PR agency, production company, printing company, software house, media shop.

Η AWG επιχειρεί να εξαφανίσει τα κουτιά

Να ξεκινά από το επιχειρηματικό πρόβλημα και όχι από την υπηρεσία που θέλει να πουλήσει. Να μπορεί να χρησιμοποιήσει μια δημιουργική ιδέα ή έναν αλγόριθμο, μια καμπάνια ή μια εφαρμογή, PR ή παραγωγή — και, όταν χρειάζεται, όλα αυτά μαζί.

Γιατί η επόμενη εποχή της επικοινωνίας δεν θα κριθεί από το ποιος διαθέτει περισσότερα εργαλεία. Θα κριθεί από το ποιος ξέρει πότε, γιατί και με ποιον τρόπο να τα ενώσει.

Με σύγχρονες παραγωγικές υποδομές, 150 ανθρώπους, 2.500 πελάτες, διεθνείς στρατηγικές σχέσεις, εκατοντάδες διακρίσεις και ισχυρή επένδυση στην Τεχνητή Νοημοσύνη, η AWG δεν ξεκινά με την πρόθεση να γίνει ακόμη μία μεγάλη εταιρεία επικοινωνίας.

Ο πήχης τοποθετείται ψηλότερα:

Να επαναπροσδιορίσει τι σημαίνει εταιρεία επικοινωνίας σε μια εποχή όπου η ίδια η επικοινωνία αλλάζει κάθε μέρα.