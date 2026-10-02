H Venture Global έκλεισε deal για προμήθεια «μαμούθ» 1 εκατ. τόνων LNG ετησίως στην ConocoPhillips – Τι είδε η Atlantic SEE LNG Trade

Μια μεγάλη συμφωνία LNG ανακοίνωσε έκλεισε χθες η Venture Global με την ConocoPhillips από το Χιούστον, εξέλιξη που δείχνει την προορατικότητα της Atlantic SEE LNG Trade, στην οποία ο Όμιλος AKTOR συμμετέχει με 60% και η ΔΕΠΑ Εμπορίας με 40%.

H εξέλιξη αυτή από τη διεθνή αγορά του LNG δείχνει πόσο μπροστά έβλεπε τελικά η Atlantic SEE LNG Trade, που τελεί υπό τον έλεγχο του Ομίλου AKTOR και της ΔΕΠΑ Εμπορίας, όταν έκλεινε πέρυσι τον Νοέμβριο μακροχρόνια συμφωνία προμήθειας LNG από την Αμερικανική Venture Global.

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Γιατί πλέον η Venture Global δεν πουλάει LNG με μακροχρόνιες συμφωνίες μόνο σε καθαρόαιμους αγοραστές, αλλά και σε ανταγωνιστές της παραγωγούς LNG, οι οποίοι βλέπουν πόσο μεγάλες δυσκολίες υπάρχουν στο να εξασφαλιστούν ποσότητες για τη διεθνή αγορά σε βάθος χρόνου.

Συγκεκριμένα, χθες, η Venture Global ανακοίνωσε μία πρωτοφανή μακροχρόνια συμφωνία διάρκειας 20 ετών (με έναρξη το 2030), για την προμήθεια 1 εκατ. τόνων LNG ετησίως (MTPA) στην ConocoPhillips από το Χιούστον – μία εταιρία με πάνω από έναν αιώνα εμπειρίας στον τομέα του Oil & Gas που παράγει LNG σε διάφορα σημεία του πλανήτη.

Κοινώς, όταν διεθνείς παραγωγοί LNG, κλείνουν μακροχρόνιες συμβάσεις παρόμοιες με εκείνη της Atlantic SEE LNG Trade (διάρκειας επίσης 20 ετών), κάτι δείχνει όλο αυτό για την έγκαιρη και οξυδερκή τοποθέτηση της ελληνικής εταιρείας στην διεθνή αγορά του LNG.