ΔΕΗ: Oλοκληρώθηκε η απόκτηση χαρτοφυλακίου ΑΠΕ 277,3 MW στην Πολωνία

Η ΔΕΗ ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της συναλλαγής για την απόκτηση χαρτοφυλακίου ΑΠΕ συνολικής ισχύος 277,3 MW στην Πολωνία.

Η ανακοίνωση της ΔΕΗ για τις ΑΠΕ στην Πολωνία έρχεται σε συνέχεια της από 31 Ιουλίου 2026 συμφωνίας με τις EDP Renewables Polska Sp. z o.o. και EDP Renewables Polska HoldCo S.A..

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Το χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνει 175,4 MW έργων σε λειτουργία εκ των οποίων τα 130,5 MW είναι αιολικά πάρκα στις περιοχές Ilza, Tomaszow και Poturzyn με υψηλό συντελεστή απόδοσης έως και 33%, και τα 44,9 MW είναι φωτοβολταϊκά πάρκα στις περιοχές Pakoslaw και Recz, τα οποία επωφελούνται από μακροχρόνια συμβόλαια σταθερής τιμής για τα πρώτα έτη της λειτουργίας τους.

Επιπλέον, το χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνει δύο φωτοβολταϊκά έργα υπό ανάπτυξη συνολικής ισχύος 101,9 MW, με εκτιμώμενη έναρξη λειτουργίας το 2029, τα οποία αξιοποιούν τη μέθοδο του cable pooling, μοιραζόμενα την ίδια υποδομή σύνδεσης με τα υφιστάμενα αιολικά πάρκα.

Με την ολοκλήρωση της συναλλαγής, ο Όμιλος ΔΕΗ ενισχύει την παρουσία του στην αγορά ΑΠΕ της Πολωνίας, στο πλαίσιο της υλοποίησης του Στρατηγικού Σχεδίου 2026-2030 για τη γεωγραφική επέκταση και την ενδυνάμωση του πράσινου χαρτοφυλακίου του στην Κεντρική και Νοτιοανατολική Ευρώπη.