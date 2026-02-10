ΑΒ Βασιλόπουλος: Επέκταση στη Θεσσαλονίκη με 12 νέα καταστήματα – Εξαγορά της Ναταλί

Στην εξαγορά των σούπερ μάρκετ «Αγορά Ναταλί» στη Θεσσαλονίκη προχώρησε πρόσφατα η ΑΒ Βασιλόπουλος, προσθέτοντας 12 καταστήματα στο δίκτυο franchise της εταιρείας.

Η επένδυση στα σούπερ μάρκετ «Αγορά Ναταλί», με τζίρο 9 εκατ. ευρώ το 2024, έρχεται να ενισχύσει το δίκτυο franchise της ΑΒ Βασιλόπουλος στη Θεσσαλονίκη και να τονώσει την ανοδική του πορεία. Σήμερα, το δίκτυο αριθμεί πάνω από 400 καταστήματα σε ολόκληρη τη χώρα, με τη συνεργασία άνω των 250 επιχειρηματιών.

Για το 2026, η στρατηγική ανάπτυξης της ΑΒ Βασιλόπουλος προβλέπει τη δημιουργία 100 νέων καταστημάτων franchise, με έμφαση σε αστικές και τουριστικές περιοχές.