Η ΔΕΗ βάζει μπροστά τη μετατροπή δύο υδροηλεκτρικών της σε σταθμούς αντλησιοταμίευσης

Σε διαδικασία διαβούλευσης με την αγορά προχωρά η ΔΕΗ προκειμένου να προσθέσει δυνατότητα άντλησης νερού στους υδροηλεκτρικούς σταθμούς που βρίσκονται στο Πουρνάρι (Άραχθος) και στο Καστράκι (Αχελώος), ώστε να αποκτήσουν τη δυνατότητα αντλησιοταμίευσης.

Αρχικά να αναφέρουμε ότι ως έχουν σήμερα τα πράγματα, η ΔΕΗ διαθέτει έναν ευρύ στόλο από υδροηλεκτρικές μονάδες, αλλά μόνο δύο αντλησιοταμιευτικά, στη Σφηκιά και στο Θησαυρό. Δεδομένης της σημασίας που έχει η αποθήκευση ενέργειας για το σύστημα της χώρας μας, ελήφθη η απόφαση για τη μετατροπή των παραπάνω δύο υδροηλεκτρικών σε μονάδες αντλησιοταμίευσης.

Σχετική προκήρυξη βγήκε στον αέρα αυτή την εβδομάδα, προκειμένου να εντοπίσει η ΔΕΗ πιθανούς ενδιαφερόμενους ανάδοχους που θα αναλάβουν τα έργα. Στόχος είναι σε πρώτη φάση να επιλεγεί μια εταιρεία που θα βελτιστοποιήσει τις τεχνικές λύσεις, θα αναπτύξει το σχεδιασμό και θα παρέχει τους όρους τιμολόγησης και συμβολαιοποίησης. Ακολούθως θα υπογραφούν δύο συμβόλαια EPC για την υλοποίηση των έργων.

Προς το παρόν, η ΔΕΗ δεν έχει καταλήξει στην ακριβή ισχύ άντλησης που θα έχουν οι νέοι σταθμοί, αλλά την τοποθετεί μεταξύ 160 και 260 MW. Παράλληλα, αναφέρεται ότι θα λειτουργούν εμπορικά με βάση τη λογική του arbitrage, δηλαδή εκμεταλλευόμενοι τις διαφορές τιμών ανάμεσα στην κάθε ώρα της ημέρας.



Σύμφωνα με αυτή τη λογική, οι μονάδες αποθήκευσης απορροφούν ενέργεια όταν είναι φθηνή και την πωλούν στο δίκτυο όταν είναι ακριβότερη. Στην πράξη, θα βοηθήσουν να μην πηγαίνει χαμένη η υπερπαραγωγή των φωτοβολταϊκών τα μεσημέρια που σήμερα περικόπτεται αναγκαστικά εφόσον δεν υπάρχει επαρκής ζήτηση εκείνες τις ώρες.

Τέλος, να σημειώσουμε ότι στο τεχνικό και κατασκευαστικό σκέλος, προκειμένου να γίνει η μετατροπή σε Πουρνάρι και Καστράκι, θα χρειαστεί η κατασκευή σταθμών άντλησης νερού, όπως και σήραγγες μεγάλης διαμέτρου, δομές εισόδου-εξόδου, μεγάλες αντλίες και μετασχηματιστές.