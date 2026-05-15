ΔΕΔΔΗΕ: Νέο Κέντρο Διανομής στην Κερατέα – Η σημασία για την Νοτιοανατολική Αττική

Υπεγράφη στις 7 Μαϊου η σύμβαση για την κατασκευή του νέου Κέντρου Διανομής 150/20 kV Κερατέας, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο ΔΕΔΔΗΕ, ο οποίος αποτελεί συνδιαχειριστή του συγκεκριμένου έργου μαζί με τον ΑΔΜΗΕ.

Η υλοποίηση του έργου των ΔΕΔΔΗΕ και ΑΔΜΗΕ, αναμένεται να συμβάλει ουσιαστικά στην αποφόρτιση των υφιστάμενων υποσταθμών της ευρύτερης περιοχής της Νοτιοανατολικής Αττικής, ειδικότερα των υποσταθμών Μαρκοπούλου, Βάρης και Λαυρίου, ενισχύοντας σημαντικά την αξιοπιστία τροφοδότησης για την ευρύτερη γεωγραφική ζώνη που περιλαμβάνει το ΒΙΟ.ΠΑ. Κερατέας και περιοχές όπως τα Καλύβια, το Λαγονήσι, το Πόρτο Ράφτη και το Λαύριο.

Ο ΔΕΔΔΗΕ προσθέτει στην ανακοίνωσή του ότι το έργο αποκτά ιδιαίτερη σημασία λόγω των αυξανόμενων ενεργειακών αναγκών που δημιουργούνται από σημαντικές νέες επενδύσεις και φορτία στην περιοχή, όπως το τεχνολογικό-πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου, νέα data centers που προγραμματίζονται στη Νοτιοανατολική Αττική, καθώς και εφαρμογές ηλεκτροδότησης πλοίων (cold ironing) στον Λιμένα Λαυρίου.

Τι περιλαμβάνεται στο Κέντρο Διανομής συνολικής ισχύος 150 MVA

Η εγκατάσταση στην Κεατέα θα διαθέτει τρεις μετασχηματιστές ισχύος 40/50 MVA έκαστος, ενώ θα περιλαμβάνει υποσταθμό κλειστού τύπου με GIS εξοπλισμό υψηλής τάσης.

Παράλληλα με το Κέντρο Διανομής Κερατέας, θα κατασκευαστεί το σημείο ζεύξεως Κερατέας και η διπλή καλωδιακή γραμμή 150 kV τεχνολογίας XLPE, μέσω της οποίας το νέο Κέντρο Διανομής θα τροφοδοτείται από τους υποσταθμούς Λαυρίου και Μαρκοπούλου.

Η ολοκλήρωση του έργου αναμένεται εντός του δεύτερου εξαμήνου του 2028, ενώ ανάδοχος εταιρεία είναι η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ. Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από το Ταμείο Εκσυγχρονισμού, συμβάλλοντας στην ενίσχυση και τον εκσυγχρονισμό των ενεργειακών υποδομών της χώρας, με στόχο ένα πιο αξιόπιστο και ανθεκτικό ηλεκτρικό δίκτυο, όπως τονίζει ο ΔΕΔΔΗΕ στην ανακοίνωσή του.