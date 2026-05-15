ΕΤΑΔ: Διαγωνισμός για αξιοποίηση εμβληματικού ακίνητου στα Χανιά

Ουσιαστική αναβάθμιση του ακινήτου και μετατροπή του σε έναν σύγχρονο πυρήνα επιχειρηματικής, τουριστικής και πολιτιστικής ανάπτυξης
Παλιά πόλη των Χανίων (ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ/EUROKINISSI)
Την έναρξη διαγωνισμού για την αξιοποίηση τριώροφου ακινήτου στο κέντρο των Χανίων, ανακοίνωσε σήμερα (15.5.2026) η Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ). 

Πρόκειται για το ακίνητο ΑΒΚ 183 Χανίων, γνωστό ως παλαιό «Ψυγείο», καθώς από εκεί εφοδιάζονταν με πάγο όλοι οι επαγγελματίες και οι κάτοικοι των Χανίων.

Το ακίνητο, συνολικής επιφάνειας 1.029,03 τ.μ., βρίσκεται στη συμβολή των οδών Τσουδερών και Πλατείας Μαρκοπούλου, σε άμεση γειτνίαση με τη Δημοτική Αγορά Χανίων -ένα από τα πλέον αναγνωρίσιμα τοπόσημα της πόλης, με έντονη εμπορική, τουριστική και πολιτιστική δραστηριότητα.

Το κτίριο αποτελείται από ισόγειο και δύο υπερκείμενους ορόφους, επιφάνειας 343,01 τ.μ. έκαστος, και βρίσκεται σε περιοχή όπου επιτρέπεται ευρύ φάσμα χρήσεων.

Στόχος της αξιοποίησης είναι η ουσιαστική αναβάθμιση του ακινήτου και η μετατροπή του σε έναν σύγχρονο πυρήνα επιχειρηματικής, τουριστικής και πολιτιστικής ανάπτυξης, συμβάλλοντας παράλληλα στην ανάδειξη της ευρύτερης περιοχής και των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της πόλης των Χανίων.

Η διάρκεια του ηλεκτρονικού διαγωνισμού έχει οριστεί έως τις 3.7.2026 και οι σχετικοί όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής είναι αναρτημένοι στην πλατφόρμα www.e-publicrealestate.gr.

