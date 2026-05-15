Η Aramco ανοίγει το χαρτοφυλάκιό της στη Wall Street με μια κίνηση 35 δισ. δολαρίων

Μετά την κοινοπραξία υπό την ηγεσία της BlackRock που υπέγραψε συμφωνία μίσθωσης ύψους 11 δισ. δολαρίων για ορισμένες εγκαταστάσεις φυσικού αερίου της Saudi Aramco, ο ενεργειακός κολοσσός δέχθηκε προτάσεις από παγκόσμια funds -που θέλουν να αποκτήσουν μερίδια στην εταιρεία-

Η Saudi Aramco αναζητά νέες πηγές χρηματοδότησης και εξετάζει συμφωνίες δισεκατομμυρίων δολαρίων για αξιοποίηση του τεράστιου χαρτοφυλακίου ακινήτων και υποδομών της.

Ενθαρρυμένοι από αυτή τη ζήτηση και καθοδηγούμενοι από την επιθυμία να ενισχύσουν τον ισολογισμό, τα στελέχη της Saudi Aramco στο Νταχράν έχουν καταρτίσει σχέδιο ιδιωτικοποίησης στην 93χρονη ιστορία της εταιρείας. Τους μήνες που ακολούθησαν τη συμφωνία με την Global Infrastructure Partners της BlackRock, η εταιρεία προχώρησε σε μια σειρά εκποιήσεων που καλύπτουν τα πάντα, από ενεργειακές εγκαταστάσεις έως και ακίνητα.

Συνολικά, οι συμφωνίες αναμένεται να αποφέρουν τελικά έως και 35 δισ. δολάρια, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Bloomberg. Τα περιουσιακά στοιχεία θεωρούνται σημαντικά και πιθανό να προσελκύσουν το ενδιαφέρον μιας σειράς εταιρειών της Wall Street, παρά τον περιφερειακό πόλεμο που ξέσπασε στις 28 Φεβρουαρίου, αναφέρουν οι πηγές.

Τραπεζίτες και στελέχη της αγοράς εκτιμούν ότι η Aramco θα διαθέσει περισσότερα περιουσιακά στοιχεία σε διεθνείς επενδυτές.

Ο ενεργειακός γίγαντας επιθυμεί να διατηρήσει τον πλήρη έλεγχο των περιουσιακών στοιχείων του στον τομέα της παραγωγής, αλλά είναι ανοιχτός στην πώληση μειοψηφικών συμμετοχών σε περιουσιακά στοιχεία των τομέων της διανομής και της μεταφοράς, είπαν οι πηγές.

Οι προωθούμενη στρατηγική αναμένεται να ενισχύσει την εταιρεία με νέα κεφάλαια ξένων επενδυτών.

Η Aramco προχωρά με αυτές τις συναλλαγές, καθώς ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή έχει διαταράξει τις εξαγωγές του Κόλπου. Η εταιρεία κατάφερε να ανακατευθύνει το μεγαλύτερο μέρος των αποστολών μακριά από τα Στενά του Ορμούζ μέσω του αγωγού East-West προς το λιμάνι του Γιάνμπου, συμβάλλοντας στη διατήρηση της ροής των εξαγωγών, ακόμη και όταν η κυκλοφορία μέσω της θαλάσσιας οδού επιβραδύνθηκε απότομα. Επιπλέον, η Aramco έχει δηλώσει ότι λαμβάνει μέτρα για να ενισχύσει περαιτέρω αυτή την ευελιξία.