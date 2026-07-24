AKTOR: Η Winex Investments απέκτησε 2,8 εκατομμύρια μετοχές έναντι 31,5 εκατ. ευρώ

Η ΑΚTOR ανακοίνωσε σήμερα (24.7.2026) ότι η εταιρεία Winex Investments απέκτησε για ίδιο λογαριασμό 2.800.000 κοινές μετοχές με δικαίωμα ψήφου εκδόσεως της εταιρείας, συνολικής αξίας 31.500.000 ευρώ, ήτοι 11,25 ευρώ εκάστη.

Συγκεκριμένα, η ανακοίνωση της AKTOR: «Η “ΑΚTOR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ”, διακριτικός τίτλος “AKTOR ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ” (εφεξής η “AKTOR ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ”), ανακοινώνει, σύμφωνα με το άρθρο 19 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ.596/2014 και κατόπιν της σχετικής γνωστοποίησης που έλαβε στις 24.07.2026, ότι η εταιρεία “WINEX INVESTMENTS LIMITED” απέκτησε την 24.07.2026 για ίδιο λογαριασμό 2.800.000 (δύο εκατομμύρια οκτακόσιες χιλιάδες) κοινές μετοχές με δικαίωμα ψήφου εκδόσεως της εταιρείας “AKTOR ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ” (ISIN GRS432003028), συνολικής αξίας τριάντα ενός εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (31.500.000 €), ήτοι έντεκα ευρώ και είκοσι πέντε λεπτών (11,25 €) εκάστη.

Σημειώνουμε ότι η εταιρεία “WINEX INVESTMENTS LIMITED” είναι συνδεόμενο νομικό πρόσωπο με τον κ. Αλέξανδρο Εξάρχου, ο οποίος είναι Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας AKTOR ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ».