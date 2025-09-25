CrediaBank: Νέο κατάστημα στο Κολωνάκι – Πλήρης ανακαίνιση δικτύου έως το 2026

Νέο concept καταστημάτων παρουσιάζει η CrediaBank στην νέα της εκκίνηση, όπως ανέφερε η CEO της τράπεζας, Ελένη Βρεττού, χθες (24.9.2025) το βράδυ τα εγκαίνια του πρώτου Τραπεζικού Καταστήματος Νέας Εμπειρίας στην οδό Σκουφά 3 στο Κολωνάκι.

«Φέρνουμε πρώτοι στην Ελλάδα ένα νέο concept καταστήματος που έχει στο επίκεντρο τον πελάτη δίνοντας προτεραιότητα στην δική του ευκολία και την καλύτερή του εξυπηρέτηση. Για εμάς, το νέο μας κατάστημα στη Σκουφά, είναι η αρχή της νέας μας ιστορίας», δήλωσε η CEO της CrediaBank.

«Κάθε νέα αρχή έχει προκλήσεις, όπως αυτές που διαχειριστήκαμε πρόσφατα ολοκληρώνοντας τη λειτουργική μας ενοποίηση, αλλά και μοναδικές ευκαιρίες, όπως αυτή, όπου επαναπροσδιορίζουμε τη σχέση Τράπεζας – πελάτη επιστρέφοντας στη βασική παράμετρο: την ανθρώπινη επαφή, την αμεσότητα, τη σχέση εμπιστοσύνης», εξήγησε η ίδια.

Το κατάστημα στην οδό Σκουφά είναι το πρώτο της CrediaBank στην Αττική με το νέο μοντέλο λειτουργίας. Θα ακολουθήσουν τα καταστήματα της Πανεπιστημίου και του Χαλανδρίου, καθώς και σημεία σε Κρήτη και Θεσσαλονίκη, με στόχο η ανακαίνιση του συνόλου του δικτύου να έχει ολοκληρωθεί έως τα τέλη του 2026.

Η νέα φιλοσοφία έρχεται να συμπληρώσει την ανθρωποκεντρική προσέγγιση που ήδη εφαρμόζεται στα καταστήματα της τράπεζας, δηλαδή είσοδο χωρίς ραντεβού και ταμεία που λειτουργούν όλη την ημέρα, για άμεση εξυπηρέτηση οποιαδήποτε στιγμή.

Βασικός γνώμονας για τον σχεδιασμό των καταστημάτων είναι η προσβασιμότητα για όλους. Τα καταστήματα Νέας Εμπειρίας έχουν σχεδιαστεί σε συνεργασία με εξειδικευμένους συμβούλους, ώστε να εξυπηρετούν και να διευκολύνουν τις συναλλαγές όλων, συμπεριλαμβανομένων όσων αντιμετωπίζουν δυσκολίες όρασης, ακοής, κινητικότητας ή ατόμων στο φάσμα του αυτισμού, αξιοποιώντας την τεχνολογία και ειδικές υποδομές.

«Με το νέο concept καταστημάτων που παρουσιάζουμε δημιουργούμε το τραπεζικό “σπίτι” των πελατών μας για το μέλλον», σχολίασε ο Γενικός Διευθυντής Λιανικής Τραπεζικής και Διαχείρισης Περιουσίας της CrediaBank, κ. Στυλιανός Ηλιάδης, υπογραμμίζοντας πως «σε έναν κόσμο που αλλάζει ραγδαία, οδηγός μας παραμένει η προσοχή στον άνθρωπο».

Αξίζει να σημειωθεί ότι το κόστος ανακαίνισης, ανάλογα με το μέγεθος κάθε καταστήματος, εκτιμάται μεταξύ 250.000 και 400.000 ευρώ.

Μέχρι το τέλος Οκτωβρίου αναμένεται να ολοκληρωθεί η αντικατάσταση της επωνυμίας Attica Bank με CrediaBank σε όλα τα καταστήματα του δικτύου (65), ενώ προς τα τέλη του ίδιου μήνα θα ξεκινήσει και νέα επικοινωνιακή καμπάνια. Σε εξέλιξη βρίσκεται, επίσης, το πρόγραμμα πλήρους αυτοματοποίησης της τράπεζας τόσο στα καταστήματα όσο και σε διαδικτυακές και mobile υπηρεσίες, ενώ το προσεχές διάστημα θα λανσαριστεί νέα σειρά προϊόντων και υπηρεσιών σε τομείς που η τράπεζα μέχρι σήμερα δεν είχε παρουσία.