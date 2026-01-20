Δάνεια για μικρές επιχειρήσεις: 715 εγκρίσεις από ΤΜΕΔΕ, με ώθηση από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα

Σε 2,5 έτη λειτουργίας, η εταιρεία ΤΜΕΔΕ Microfinance Solutions, θυγατρική του ΤΜΕΔΕ, στον τομέα των μικροπιστώσεων, έκλεισε το 2025 με 715 εγκρίσεις δανείων σε πολύ μικρές επιχειρήσεις αξιοποιώντας το Ταμείο Μικροπιστώσεων ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας.

Το συνολικό εγκεκριμένο ποσό έφτασε 15,3 εκατομμύρια ευρώ διευκολύνοντας τα σχέδια πολύ μικρών επιχειρήσεων και startups αναδεικνύοντας ταυτόχρονα το ρόλο του ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ.

Η δυναμική της χρονιάς που πέρασε καταγράφεται και στο σκέλος των νέων εγκρίσεων, οι οποίες εντός του 2025 ανήλθαν σε 415 συνολικού ποσού 10,4 εκατομμυρίων ευρώ.

Ο θεσμός των μικροπιστώσεων στην Ελλάδα έχει πλέον περάσει από τη θεωρία στην πράξη. Πρόκειται για μικρά δάνεια, ύψους από 3.000 έως 25.000 ευρώ, με ευέλικτους όρους, χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις, τα οποία συνοδεύονται από συμβουλευτική και χρηματοοικονομική εκπαίδευση. Απευθύνονται σε επαγγελματίες, πολύ μικρές επιχειρήσεις και νεοφυείς ομάδες, με βιώσιμο επιχειρηματικό σχέδιο, που χρειάζονται κεφάλαιο κίνησης ή χρηματοδότηση για επενδύσεις περιορισμένης κλίμακας, όπως εξοπλισμό, πρώτη ύλη ή ψηφιακές αναβαθμίσεις.

Ένα σημαντικό κενό στη λειτουργία των μικροπιστώσεων καλύπτει η δημιουργία του Ταμείου Μικροπιστώσεων ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ, που διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα. Το Ταμείο, συνολικού προϋπολογισμού 80 εκατομμυρίων ευρώ, παρέχεται για πρώτη φορά από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα και προβλέπει άτοκη χρηματοδότηση σε ποσοστό 60% για τη γενική επιχειρηματικότητα και 75% για τη γυναικεία επιχειρηματικότητα.

Η αξιοποίηση του Ταμείου Μικροπιστώσεων ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ αποτέλεσε σημαντικό συντελεστή στα αποτελέσματα της ΤΜΕΔΕ Microfinance Solutions το 2025.

Σημειώνεται τέλος ότι η διαδικασία ένταξης στα εργαλεία μικροχρηματοδότησης είναι πλήρως ψηφιοποιημένη και απευθύνεται σε επιχειρήσεις με έως 10 εργαζόμενους και ετήσιο κύκλο εργασιών έως 900.000 ευρώ, ανεξαρτήτως γεωγραφικής θέσης. Προβλέπεται ότι μέσω του Ταμείου Μικροπιστώσεων θα ενισχυθούν συνολικά 3.300 επιχειρήσεις, εκ των οποίων οι 1.100 αφορούν γυναικεία επιχειρηματικότητα.