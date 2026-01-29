ΔΕΗ: Αναβάθμιση της πιστοληπτικής προοπτικής της από την S&P

Σε αναβάθμιση της προοπτικής της ΔΕΗ από σταθερή σε θετική προχώρησε χθες (28.1.2026) ο οίκος S&P προβλέποντας περαιτέρω βελτίωση των οικονομικών μεγεθών της επιχείρησης και σημαντικές επιχειρηματικές εξελίξεις στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών.

Η κίνηση αυτή αντανακλά την εμπιστοσύνη του οίκου στις δυνατότητες της ΔΕΗ να αυξήσει την αποδοτικότητα και τα κέρδη της μέσω στρατηγικών επενδύσεων.

Παράλληλα, ο οίκος διατηρεί την πιστοληπτική αξιολόγηση της ΔΕΗ στο ΒΒ, επισημαίνοντας μεταξύ άλλων τα εξής:

Το προσαρμοσμένο EBITDA της ΔΕΗ θα φθάσει τα 2,9 δισ. ευρώ το 2028 από τα 2 δισ. ευρώ που αναμένονται το 2025, κυρίως χάρη στην ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και των δικτύων παρά την επιτάχυνση των επενδύσεων που θα ανέρχονται κατά μέσο όρο σε 3,0 – 3,5 δισ. ευρώ ετησίως κατά την περίοδο 2026 – 2028.

Με το επικαιροποιημένο στρατηγικό σχέδιο 2026 – 2028 που δημοσιεύθηκε τον Νοέμβριο του 2025, η ΔΕΗ επιβεβαίωσε ότι θα αποχωρήσει από τον λιγνίτη έως τα τέλη του 2026, αυξάνοντας παράλληλα την παραγωγική ικανότητα από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Μέχρι το 2027, (αναμένουμε ότι) η RWE και η ΔΕΗ θα χωρίσουν τα περιουσιακά στοιχεία που έχουν δημιουργήσει μέσω της κοινοπραξίας τους σε δύο ομάδες, εξασφαλίζοντας ότι κάθε οντότητα θα κατέχει το 51% της μιας ομάδας. Aυτό θα ενισχύσει περαιτέρω το EBITDA της ΔΕΗ.

Η ΔΕΗ θα εγκαταστήσει 6 γιγαβάτ (GW) – 6,5 GW εγκατεστημένης ισχύος στην Ελλάδα και τη Νότια Ευρώπη κατά την περίοδο 2026 – 2028, έτσι ώστε η συνολική της ανανεώσιμη ισχύς (συμπεριλαμβανομένης της υδροηλεκτρικής) να φτάσει τα 12,7 GW έως το 2028 από 6,4 GW στις 30 Σεπτεμβρίου 2025, και να αναπτύξει 1,8 GW ευέλικτης παραγωγής, συμπεριλαμβανομένων υδροηλεκτρικών σταθμών και μονάδων φυσικού αερίου, για να αντισταθμίσει τη μεταβλητότητα της ανανεώσιμης παραγωγής.

Παράλληλα, η ΔΕΗ Blue θα επιχειρήσει να επεκτείνει την παρουσία της στην ηλεκτροκίνηση στις χώρες της ΝΑ Ευρώπης, σύμφωνα με δήλωση του γενικού διευθυντή Μιλτιάδη Μπαμπίλη την Τετάρτη (28.1.2026), καθώς το ρυθμιστικό πλαίσιο της ηλεκτροκίνησης κρίνεται πεπαλαιωμένο στη χώρα μας.